Ecco il significato di Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michielin: di che cosa parla loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?

A rivelarcelo sono i due artisti, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista.

Significato di Chiamami per nome: Fedez e Francesca Michielin parlano del brano sanremese

“È una canzone che parla di rapporti umani, la prendo molto larga in realtà… diciamo le vicissitudini che si portano dietro le relazioni e i rapporti umani.

Un brano dalle sonorità super fresche, un’evoluzione, anche rispetto a quello che abbiamo fatto in passato. È una cosa comunque nuova rispetto a quello che abbiamo fatto… non vi diciamo di più… se non che si tratta di oop comunque… un mare del pop!“

Francesca dichiara di avere “Voglia di divertirsi, di godersi un momento di musica dal vivo dopo tanto tempo“. Fedez invece sente un senso di “Pacata rilassatezza che spero di mantenere nel tempo. Mi manca la musica dal vivo ed è il motivo per cui sono qua.”

Risposta su cui Francesca Michielin è completamente d’accordo “Sicuramente la cosa che mi manca di più è proprio suonare. Ho avuto la fortuna di fare quest’estate un tour, però dall’ultima data in poi non si è più potuto fare nulla e quindi mi manca proprio la musica dal vivo“.

L’appuntamento con Fedez e Francesca al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo, come sempre in prima serata su Rai Uno.

Insieme a loro vedremo esibirsi altri 25 artisti (più le 8 nuove proposte), un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi. Intanto, cosa ne pensate del significato di Chiamami per nome?