Significato testo Glicine di Noemi: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone di Noemi, il brano che a marzo la cantante presenterà sul palco dell’Ariston? A rivelarcelo è l’artista stessa, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay.

Qui sotto potete recuperare il video con l’intervista di Noemi, che ha partecipato varie volte al Festival, l’ultima due anni fa con il brano intitolato Non smettere mai di cercarmi. Ecco di cosa parla la nuova canzone, scritta da Mahmood e da Dardust.

È una canzone che amo molto perchè ci vedo dentro una riscoperta importante e mi piace molto il modo in cui ho lavorato su questo pezzo partendo da me e dalle mie emozioni. Spero che vi piaccia.

La sonorità del brano è molto personale, molto mia. Io ho cercato di recuperare e riscoprire anche sei suoni che mi piacciono molto, ma che finora non ho mai inserito nei miei dischi.

Secondo me c’è un bel mix tra l’analogico e il digitale. Quello che si crea è una dimensione unica che è la mia. Questo Sanremo lo affronterò con una grande emozione perché questa riscoperta me lo fa vivere come se fosse la prima volta. Sto mostrando dei lati diversi di me e anche delle fragilità.