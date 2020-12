Significato testo Il Farmacista di Max Gazzé: di che cosa parla la canzone dell’artista romano in gara al Festival di Sanremo 2021? Scopritelo su Ginger Generation!





Il titolo del pezzo è stato presentato da Maz Gazzé in anteprima lo scorso 17 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani. In questa serata così speciale i telespettatori di Rai Uno hanno scoperto i titoli dei 26 brani dei BIG in gara e i nomi delle 8 Nuove Proposte.

Significato testo Il Farmacista di Max Gazzé: ecco di cosa parla la canzone!

Max Gazzé ha spiegato il significato dietro al testo della sua canzone tramite un comunicato ufficiale diramato dal suo ufficio stampa. Ecco le dichiarazioni dell’artista:

Il Farmacista è una provocazione sopraffina ed ironica che ha alla sua base una denuncia sociale, e mescola una produzione pulsante con sarcasmo e contenuto.

Sul palco dell’Ariston, Max Gazzé non sarà da solo. A Sanremo 2021 infatti si presenterà accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band.

Max Gazzé, come di certo saprete, è ormai un’habitué dell’Ariston.

Gazzè ritorna a Sanremo a distanza di 3 anni dalla sua ultima straordinaria partecipazione sinfonica con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, ma tutte le sue esibizioni sul palco dell’Ariston hanno lasciato un segno indelebile grazie ad un mix di estro artistico, testi accurati e sperimentali composizioni musicali.

L’artista condividerà il palco, nel corso di questa edizione di Sanremo così speciale, con un nutrito gruppo di colleghi di tutto rispetto. Mai come nel 2021 l’Ariston accoglierà così tanti artisti provenienti dal mondo dell’indie e dell’alternative. Tra i nomi che più ci hanno colpito troviamo fra gli altri Coma_cose, La rappresentante di lista, Willie Peyote, Madame e Colapesce e Dimartino.