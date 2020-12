Significato testo Ora di Aiello: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Qual è il significato del testo della canzone Ora, il brano che a marzo del prossimo anno Antonio Aiello presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista stessi, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista ad Aiello.

Significato testo Ora di Aiello: l’artista calabrese parla del suo pezzo sanremese

Ecco come Antonio Aiello ha parlato del suo pezzo:

La mia canzone si chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha fatto male, che ci ha ferito. E chi viene dopo forse si prende la parte peggiore di noi, che sembra quella peggiore anche se in realtà non lo è, quindi facciamo la figura degli stronzi ma non lo siamo. Per quanto riguarda la sonorità della mia canzone posso dire che c’è un mix di generi. La contaminazione in generale è quello che più mi diverte della musica. Pop, cantautorato, suoni più street più urban.

Aiello ha anche aggiunto:

Il mio stato d’animo rispetto a questa partecipazione è quello di una persona molto sorpresa, che ha voglia di fare festa e incontrare nuove persone. Sarà un Sanremo di rinascita per tutti, torneremo tutti ad emozionarci senza aver paura. Mi manca il contatto fisico e mi manca suonare dal vivo.

Qui sotto trovate il video dell’intervista ad Aiello:

L’appuntamento con Antonio Aiello al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.