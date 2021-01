Significato testo Mai dire mai di Willie Peyote: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone del cantante, il brano che a marzo presenterà sul palco dell’Ariston? A rivelarcelo è l’artista, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay.

Qui sotto potete recuperare il video con l’intervista a Willie Peyote cantautore torinese che ha all’attivo cinque album e il singolo Algoritmo feat. Shaggy. Ecco di cosa parla la canzone che porterà in gara per questa edizione del Festival di Sanremo.

La canzone che porterò a Sanremo parla dell’approccio alla cultura nel nostro paese. La musica, la politica, come viviamo la cultura dopo un periodo come quello che abbiamo trascorso nel 2020.

Si intitola Mai Dire Mai (La Locura) e non posso dire molto sulle sonorità del brano perchè altrimenti svelo tutto il trucco. Posso dire che il sound è diverso da quello che si aspettano da me ed è differente da quello che si è abituati a sentire a Sanremo.

Il mio stato d’animo riguardo la mia partecipazione a Sanremo 2021? Al momento attraverso un bipolarismo tra pentimento profondo e grande gioia. Non so scegliere.Ora mi manca tutto quello che davo per scontato e in particolare i concerti. Non tanto i miei, ma mi manca andare a un concerto di qualcun altro e ascoltare la musica dal vivo.