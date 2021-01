Significato testo Parlami di Fasma: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone Fasma, il brano che a marzo il rapper romano presenterà sul palco dell’Ariston? A rivelarcelo è l’artista stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay.

Qui sotto potete recuperare il video con l’intervista di Tiberio, in arte Fasma, che ha già partecipato lo scorso anno al Festival, nella categoria Nuove Proposte, con il brano intitolato Per sentirmi vivo. L’artista rimarca la naturale continuità del nuovo pezzo con il precedente.

Il pezzo che abbiamo portato si chiama Parlami. Non vi dico di cosa tratta poiché ogni persona si potrà immaginare nel testo la propria esperienza. Le sonorità che abbiamo scelto per il pezzo ci appartengono e sono l’evoluzione dell’anno scorso, ma con qualcosa di totalmente nuovo. Penso che siamo cresciuti dall’anno scorso. La rinascita è il tema più importante di quest’anno. Gli artisti possono insegnare la voglia di ricominciare e di non farsi fermare da questo mondo, indipendentemente da quello che succede.

Affronterò Sanremo quest’anno non sarà più l’ansia come l’anno scorso, ma con sicurezza.

La cosa che mi ha toccato di più in questo periodo è non riuscire a guardare le persone totalmente in faccia. A volte le persone che già si nascondevano ora lo faranno ancora di più.