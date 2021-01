Significato testo Bianca luce nera da dirti degli Extraliscio: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?

Qual è il significato del testo della canzone Bianca luce nera, il brano che a marzo gli Extraliscio insieme a Davide Toffolo presenteranno sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è la band stessa, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista agli Extraliscio e a Davide Toffolo.

Significato testo Bianca luce nera Extraliscio e Davide Toffolo: la band parla del brano

Ecco come gli Extraliscio e Davide Toffolo hanno parlato del loro pezzo:

Siamo a Sanremo con Bianca Luce nera, parla dei contrari, dei rovesciamenti, delle cose che un giorno trovi così e il giorno dopo può essere cosà. La canzone ha una sonorità che batte, batte forte, poi ad un certo punto si accendono le luci, le uci cominciamo a pulsare e Davide fa partire la balera.. Dove il clarinetto in do arriva e salta addosso a Davide. Il nostro stato d’animo è minimo. Essendo un gruppo portiamo il liscio, il ballo e l’abbraccio è la prima parte della nostra missione, perché la musica è sì d’ascolto ma anche da ballo. Queste persone qua da cent’anni suonano nelle balee, a me manca meno ma loro senza il ballo fanno fatica ad andare avanti.

