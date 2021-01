Significato testo Arnica di Gio Evan: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Qual è il significato del testo della canzone Arnica, il brano che a marzo Gio Evan presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Gio Evan

Significato testo Arnica Gio Evan: l’artista parla del brano

Ecco come Gio Evan ha parlato del suo pezzo:

Si tratta di una pianta perenne, nonostante la sua ossatura sia fragile. La sua metamorfosi è una crema, una pomata. L’ho usata per alleviare il punto dove il mondo ha sbattuto contro di me. Sarà una poesia. Tutto quello che mi è poi canto è un dono dovuto ad una poesia troppo scodinzolanete. Con ste stato d’animo farò Sanremo? Vorrei saperlo! Sono sempre un contenitore pieno di emozioni, a priori possono considerare che ci sarà la gratitudine, la gioia, lo spavento ed eccessiva timidezza. Rinascita è il nuovo tema, mi piace come parola, vuol dire nascere ancora. Ancora significa che sei sempre lì, sei sempre nel cerchio della vita. La pandemia mi ha portato mancanze che non sono mancanze dal momento che mi sto impegnando nelle mie meditazioni compposte e solitarie, cerco di farmi venire vicino tutto quello che è lontano.

L'appuntamento con Gio Evan al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest'anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.