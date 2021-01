Ecco il significato del testo di Torno da te di Random: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?

A rivelarcelo è l’artista (Emanuele Caso), in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista.

Narra di una storia d’amore finita. Incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fosse il primo amore.

La canzone avrà delle sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad ora. È un pezzo molto sentito e molto emozionale.

Ho 19 anni e per me essere a Sanremo quest’anno è un sogno che si realizza soprattutto dopo un anno e mezzo di carriera.

Sto cercando di mettere da parte l’ansia altrimenti è un casino, ma provo tanta emozione e tanta carica. Sono orgoglioso di quel che sta accadendo, sicuramente delle volte mi capita di strizzare gli occhi per capire se sto sognando.. quel che so però è che i successi raggiunti sono frutto del grande pubblico che mi accompagna in questa avventura. Non vi deluderò.