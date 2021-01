Significato testo Quando trovo te di Francesco Remga: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone Voce, il brano che a marzo il rapper presenterà sul palco dell’Ariston?

La canzone che porto quest’anno a Sanremo si chiama Quando trovo te. racconta di come le piccole cose della normalità quotidiana anchde quelle che ci sembra di dimenticare nei momenti di disperazione possano venirci a salvare la vita. Le sonorità del pezzo sono un bel traguardo, per me è un punto d’arrivo, è un mix di quello che sono stato, di quello che sono adesso, di quello che è stato il mio percors stilistico, di scrittura e anche vocale. Io non faccio segreto che avrei fatto carte false per esserci a questo Festival, ne ho fatti davvero tanti non potevo davvero mancare, è un Festival della rinascita, della ripartenza, in cui la musica torna finalmente ad essere protagonista. Tra le cose che più mi sono più mancate in questo periodo così assurdo sicuramente c’è il contatto con il pubblico, i baci, gli abbracci.