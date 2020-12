Voce di Madame è il brano che l’artista presenterà in gara al Festival di Sanremo 2021. Il titolo del pezzo è stato annunciato in diretta su Rai Uno dalla rapper, in occasione della finale di Sanremo Giovani!

Intervistata da il Corriere.it, Madame ha spiegato il significato della canzone, un tema attualissimo a cui la sua generazione è particolarmente sensibile e che abbraccia anche la fluidità di genere.

Il significato di Voce di Madame, il brano in gara a Sanremo

Il significato di questa canzone è dunque un inno alla libertà in senso più ampio. Libertà che riguarda il diritto all’unicità di ogni essere umano e di ogni voce. Proprio lo strumento vocale della cantante è stato, nel corso della sua vita, oggetto di critiche perché la sua voce era bassa e fuori dall’ordinario.

La fluidità è il bello della mia generazione. Non solo nella musica. Anche nel genere: uomo, donna o fluido, chiunque può essere ciò che vuole. È una filosofia di vita. Sono individualista ma allo stesso tempo noto che i social ci hanno uniti, nel bene e nel male. Guardo al lato positivo: sono cadute barriere su razzismo e omofobia, migranti e sessualità che spesso vedo ancora in chi ha gli anni dei miei genitori. Voce è un invito a trovare la propria voce, la propria identità, nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa. Sin dalle recite a scuola mi tarpavano le ali perché la mia voce era bassa….

Voce di Madame avremo l’occasione di sentirla per la prima volta sul palco dell’Ariston a marzo 2021. Il Festival di Sanremo, a causa dell’emergenza Covid, è infatti stato spostato di un mese. Di norma, la kermesse musicale si tiene al Teatro Ariston in febbraio ma è ovvio che le attuali condizioni sanitarie non permettevano l’organizzazione di un evento “classico”.