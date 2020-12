Significato testo Musica leggerissima di Colapesce e DiMartino: di che cosa parla la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Qual è il significato del testo della canzone Musica leggerissima, il brano che a marzo del prossimo anno Colapesce e DiMartino presenteranno sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è il duo stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Colapesce e DiMartino.

Significato testo Musica leggerissima di Colapesce e DiMartino: il duo parla del suo pezzo sanremese

Ecco come Colapesce e DiMartio hanno parlato del loro pezzo:

La canzone che abbiamo presentata io e Antonio l’abbiamo pensata come pop esisenzialista, che unisce la nostra anima di autori a quella della canzone pop per antonomasia. Lo stato d’animo con cui stiamo affrontando questo festival è carico. Siamo carichini, dai! Questo è sicuramente il Festival della rinascita e della musica che torna al centro forse in maniera più imponente rispetto agli altri anni perché come tutti sappiamo sono stati mesi difficili, ci manca suonare, è il nostro lavoro. Una rinascita è quello che serve in questo momento soprattutto per un mondo, quello della cultura, che è stato oscurato completamente. Mi piace pensare che questo Sanremo sia il primo vero gradino verso una risalita.

Qui sotto trovate il video dell’intervista a DiMartino e Colapesce.

L’appuntamento con Colapesce e DiMartino al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.