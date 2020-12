Sanremo 2021: I Maneskin spiegano il significato del testo di Zitti e Buoni

Significato testo Zitti e buoni dei Maneskin: di che cosa parla la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?

Qual è il significato del testo della canzone Zitti e buoni, il brano che a marzo del prossimo anno i Maneskin presenteranno sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è la band stessa, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista ai Maneskin.

Ecco come Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas hanno spiegato:

Il pezzo che portiamo si chiama Zitti e buoni, è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica. Per il resto non vi anticipiamo niente aspettiamo che siate voi a sentire il pezzo e a darci le vostre impressioni. Le sonorità della canzone sono attualmente un mistero però possiamo dire che rispecchiano perfettamente i Maneskin.

Vittoria ha aggiunto:

Partecipiamo con grande carica, siamo felici e onorati di partecipare. Soprattutto dopo così pochi anni di carriera, è come se ci stessero ridando la possibilità di suonare live e questa per noi è l’emozione più grande.

Thomas ha poi precisato:

Per noi la parola rinascita è legata spesso all’inizio di un nuovo percorso musicale, maturità che si espressa in questo periodo di lockdown. Abbiamo potuto sperimentare nuove forme di scrittura per i nostri brani. Abbiamo affrontato un percorso lungo di maturazione. Per noi la rinascita è anche la possibilità di tornare a suonare su un palco.