Significato testo Amare di La rappresentante di lista: di che cosa parla la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2021?





Qual è il significato del testo della canzone Amare, il brano che a marzo i La rappresentante di lista presenterano sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è il gruppo stesso, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista ai La rappresentante di lista.

Significato testo Amare La rappresentante di lista: l’artista parla del brano

Ecco come La rappresentante di lista ha parlato del suo pezzo:

Qui sotto trovate il video dell’intervista ai La rappresentante di lista:

La nostra è una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore. La canzone avrà le sonorità che stiamo cercando da anni nel nostro percorso musicale e che ritroveremo nel disco. Si tratta di una canzone classica che esplode nel ritornello con tanta energia. Ci portiamo dietro i segni di un periodo devastante per l’essere umano, ma anche di crescita. Sul palco vedo già qualcosa che si muove in questa direzione. Le cose che ci sono più mancate sono quelle quotidiane, la possibilità di andare a teatro, di andare a trovare degli amici. Ci è mancato quel confronto, quello stare soli per noi è stato molto pesante.

L’appuntamento con i La rappresentante di lista al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lui vedremo esibirsi un totale di 25 artisti (più le 8 nuove proposte) un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.