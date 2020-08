La seconda stagione di Soy Luna, l’amatissima serie originale argentina interpretata da Karol Sevilla e da Ruggero Pasquarelli, sarà disponibile in streaming dal 18 settembre su Disney +. Vuoi vedere la serie? Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui! Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e a molti contenuti originali esclusivi. Dallo scorso 24 marzo Disney+ è disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. E dal 7 aprile anche in Francia. Trama della seconda stagione di Soy Luna

Dopo aver sognato di ritrovare la metà perduta del suo ciondolo, Luna decide di scoprire la verità sulla propria identità e l’arrivo del padre di Sharon la aiuterà a mettere insieme tutti i pezzi. Matteo è combattuto tra quello che prova per Luna e i progetti che il padre ha per il suo futuro, mentre Luna non capisce i suoi sentimenti per Simón. Gli studenti della Blake South Academy devono prendere delle decisioni importanti riguardo il prossimo capitolo della loro vita. Ámbar provoca il caos alla pista di pattinaggio e mette a rischio il futuro del team del Jam & Roller.

Una curiosità sul secondo capitolo della serie: nell’episodio 64 della seconda stagione fa la sua comparsa Gary Lopez. Joaquín Berthold, che interpreta lo zio di Nico, è anche un personaggio secondario della serie Juacas – I ragazzi del surf nel quale interpreta lo stesso personaggio. Negli episodi successivi vengono citati i Red Sharks. Questo fa sì che le due serie siano in collegamento l’un l’altro.

Soy Luna - Seconda stagione - Spoiler Trailer

Watch this video on YouTube