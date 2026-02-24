Sanremo 2026 – scaletta ed ordine d’uscita dei cantanti della prima serata

Stasera si apre Sanremo 2026, forse come hype rispetto ad altri anni. Ma lo sappiamo, Sanremo è sempre Sanremo e quindi anche questa settimana indosseremo tutti i panni di critici musicali sul divano.

Il Direttore artistico, Carlo Conti, ha promesso che sarà un festival pieno di goliardia, leggerezza, divertimento, bella musica, ma anche momenti che potranno portare a riflessioni profonde. Il Teatro Ariston tornerà ad aprire il sipario per ospitare i 30 cantanti Big in gara, ognuno pronto a presentare per la prima volta il proprio brano davanti al pubblico e alla giuria; al fianco di Conti ci sarà ogni sera come co-conduttrice Laura Pausini.

Stasera voterà la giuria della Sala Stampa del Festival.

Ospiti della prima serata di Sanremo 2026:

“Stasera sul palco, dopo cinquant’anni ci sarà il confronto tra i due Sandokan: da una pare il co-conduttore della prima puntata, insieme a me e Laura Pausini, ovvero Can Yaman, dall’altra il primo attore ad aver interpretato questo ruolo sul piccolo schermo, vale a dire Kabir Bedi, graditissimo ospite di questo appuntamento inaugurale” ha detto Conti in conferenza stampa parlando della partecipazione di Kabir Bedi.

Il super ospite della prima serata sarà Tiziano Ferro che tornerà a Sanremo per celebrare i 25 anni di carriera; un quarto di secolo dopo l’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo, che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica. Durante la serata, Tiziano presenterà anche il nuovo disco Sono un grande, eseguendo dal vivo per la prima volta il brano omonimo.

Stasera ci saranno anche due performance d’eccezione, ovvero quella di Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, ripercorrendo le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana e sul palco di Piazza Colombo, invece, canterà Gaia.

Ordine di uscita dei cantanti nella prima serata: