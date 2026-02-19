Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: il testo e il significato di Voilà

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2020 con Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con una canzone intitolata Voilà.

Il brano è un omaggio all’indimenticabile ed eclettica Raffaella Carrà e al suo “A far l’amore comincia tu”, un pezzo pop dance già pronto per essere ballato tutta la prossima estate, in perfetto stile Elettra. In onore di Raffaella, la cantante ci invita a vivere senza freni e ad amarsi fino alle prime luci dell’alba.

Testo Voilà di Elettra Lamborghini

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’oﬀesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Cosa ne pensate di Voilà di Elettra Lamborghini?