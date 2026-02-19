Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: il testo e il significato di Voilà scritto da Giovanna Codella 19 Febbraio 2026 Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2020 con Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con una canzone intitolata Voilà. Il brano è un omaggio all’indimenticabile ed eclettica Raffaella Carrà e al suo “A far l’amore comincia tu”, un pezzo pop dance già pronto per essere ballato tutta la prossima estate, in perfetto stile Elettra. In onore di Raffaella, la cantante ci invita a vivere senza freni e ad amarsi fino alle prime luci dell’alba. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Voilà di Elettra Lamborghini Elettra, Elettra Lamborghini Ma che notte Che casino Tipo cocktail Un po’ di me un po’ di te Nessun dorma Fai il cretino Io l’oﬀesa e poi damblé Litigare anche di sabato sera Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena Tu mi prendi la mano, Voglio, sì, ma non mi va, va Mamma mia che rabbia La porta che fa bam bam Solita bagarre E poi ci sale sale su Quest’aria di mare Un po’ ti odio un po’ I love you Ma che c’è di male Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà Mi hanno detto E mi piace Che in un letto Poi si fa la pace (Tu lo sai, tu lo sai) che i baci Sono come le ciliegie Non hai fame Sì però, sì però ti viene E poi si cade cade giù Come quando piove Un po’ ti odio un po’ I love you Non ci vuol un Nobel Sai già cosa fare Dai comincia tu E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Viva l’amore amore amore che si fa Al buio e la televisione accesa Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà Altro che chiacchiere Spegni tutto in questa notte di paillettes Eccomi qua E allora viva viva viva la Carrà Ballare e poi finire giù per terra Fino all’alba Come due gatti dietro a qualche bar Su una cabrio senza targa Noi due sotto un cielo a pois Così chic Così hard Vieni qui Voilà, voilà, voilà, voilà (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Cosa ne pensate di Voilà di Elettra Lamborghini?