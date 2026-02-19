GingerGeneration.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: il testo e il significato di Voilà

scritto da Giovanna Codella
Voilà - Elettra Lamborghini

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2020 con Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con una canzone intitolata Voilà.

Il brano è un omaggio all’indimenticabile ed eclettica Raffaella Carrà e al suo “A far l’amore comincia tu”, un pezzo pop dance già pronto per essere ballato tutta la prossima estate, in perfetto stile Elettra. In onore di Raffaella, la cantante ci invita a vivere senza freni e ad amarsi fino alle prime luci dell’alba.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Voilà di Elettra Lamborghini

Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’oﬀesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Cosa ne pensate di Voilà di Elettra Lamborghini?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati