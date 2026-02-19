Fulminacci a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stupida Sfortuna scritto da Giovanna Codella 19 Febbraio 2026 Posato ufficiale Fulminacci per Stupida Sfortuna Crediti: Ph. Simone Biavati Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2021 con Santa Marinella, il cantautore Fulminacci è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano dal titolo Stupida sfortuna. Si tratta di una canzone dal sound anni ’80 che evoca un il mood di un malinconico pomeriggio e che è firmata con il produttore Golden Years. L’artista esplora nel testo il sogno di ritrovare il volto di una persona un tempo amata, in mezzo a tanti altri, mentre “passeranno classifiche e Sanremi”. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Stupida Sfortuna di Fulminacci Ti troverò dentro a una foto Sotto l’acqua mentre nuoto Nella sabbia e nel cemento Dentro un cinema all’aperto Come un’allucinazione In mezzo a tutte le persone Che vanno chissà dove E passeranno Classifiche e Sanremi Taxi treni aerei E se mi stai ancora cercando Sono dove stavo ieri Ho solo più pensieri Un po’ meno fiducia E qualche buona scusa Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa Ma pensa un po’ Vado di corsa e resto indietro E soffia il vento della metro Tra le piastrelle colorate E le rovine sotto a un vetro C’è un manifesto col tuo nome In mezzo a un fiume di persone Che vanno chissà dove E passeranno Semafori e cantieri Pianeti e buchi neri E dai facciamo i seri Ma pensa un po’ Stupida stupida stupida sfortuna Tu come stai Gelida gelida gelida paura Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada Continuo a perdere le chiavi di casa E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi Di primavere e poi di nuovo rami spogli Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli Ci credi o no? Stupida stupida stupida sfortuna Gelida gelida gelida paura Dopo di te non l’ho più detto a nessuna Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai Stupida stupida stupida sfortuna Che ci penso anche se non ci penso Gelida gelida gelida paura Ogni volta che non mi addormento L’infinito a me mi fa spavento Come il cielo come il mare aperto Stupida sfortuna starò più attento (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) I progetti dell’artista L’annuncio arriva dopo l’uscita del suo ultimo singolo, Niente di particolare, e l’evento al Palazzo di Giustizia di Roma, chiamato anche PALAZZACCIO, che ha raccolto centinaia di fan offrendo un’anteprima di quello che sarà il suo primo tour nei palasport. Ad aprile 2026, infatti, prenderà il via da Roma il PALAZZACCI TOUR 2026, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.