Fulminacci a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stupida Sfortuna

Posato ufficiale Fulminacci per Stupida Sfortuna Crediti: Ph. Simone Biavati

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2021 con Santa Marinella, il cantautore Fulminacci è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano dal titolo Stupida sfortuna.

Si tratta di una canzone dal sound anni ’80 che evoca un il mood di un malinconico pomeriggio e che è firmata con il produttore Golden Years. L’artista esplora nel testo il sogno di ritrovare il volto di una persona un tempo amata, in mezzo a tanti altri, mentre “passeranno classifiche e Sanremi”.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Stupida Sfortuna di Fulminacci

Ti troverò dentro a una foto

Sotto l’acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all’aperto

Come un’allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po’ meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C’è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l’ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L’infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

I progetti dell’artista

L’annuncio arriva dopo l’uscita del suo ultimo singolo, Niente di particolare, e l’evento al Palazzo di Giustizia di Roma, chiamato anche PALAZZACCIO, che ha raccolto centinaia di fan offrendo un’anteprima di quello che sarà il suo primo tour nei palasport. Ad aprile 2026, infatti, prenderà il via da Roma il PALAZZACCI TOUR 2026, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.