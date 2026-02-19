GingerGeneration.it

Fulminacci a Sanremo 2026: il testo e il significato di Stupida Sfortuna

scritto da Giovanna Codella
stupida sfortuna fulminacci

Posato ufficiale Fulminacci per Stupida Sfortuna Crediti: Ph. Simone Biavati

Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2021 con Santa Marinella, il cantautore Fulminacci è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano dal titolo Stupida sfortuna.

Si tratta di una canzone dal sound anni ’80 che evoca un il mood di un malinconico pomeriggio e che è firmata con il produttore Golden Years. L’artista esplora nel testo il sogno di ritrovare il volto di una persona un tempo amata, in mezzo a tanti altri, mentre “passeranno classifiche e Sanremi”.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Stupida Sfortuna di Fulminacci

Ti troverò dentro a una foto
Sotto l’acqua mentre nuoto
Nella sabbia e nel cemento
Dentro un cinema all’aperto
Come un’allucinazione
In mezzo a tutte le persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Classifiche e Sanremi
Taxi treni aerei
E se mi stai ancora cercando
Sono dove stavo ieri
Ho solo più pensieri
Un po’ meno fiducia
E qualche buona scusa
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
Ma pensa un po’
Vado di corsa e resto indietro
E soffia il vento della metro
Tra le piastrelle colorate
E le rovine sotto a un vetro
C’è un manifesto col tuo nome
In mezzo a un fiume di persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Semafori e cantieri
Pianeti e buchi neri
E dai facciamo i seri
Ma pensa un po’
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi
Di primavere e poi di nuovo rami spogli
Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli
Ci credi o no?
Stupida stupida stupida sfortuna
Gelida gelida gelida paura
Dopo di te non l’ho più detto a nessuna
Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai
Stupida stupida stupida sfortuna
Che ci penso anche se non ci penso
Gelida gelida gelida paura
Ogni volta che non mi addormento
L’infinito a me mi fa spavento
Come il cielo come il mare aperto
Stupida sfortuna starò più attento

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

I progetti dell’artista

L’annuncio arriva dopo l’uscita del suo ultimo singolo, Niente di particolare, e l’evento al Palazzo di Giustizia di Roma, chiamato anche PALAZZACCIO, che ha raccolto centinaia di fan offrendo un’anteprima di quello che sarà il suo primo tour nei palasport. Ad aprile 2026, infatti, prenderà il via da Roma il PALAZZACCI TOUR 2026, che rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.

