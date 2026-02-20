Leo Gassmann a Sanremo 2026: il testo e il significato di Naturale

Leo Gassmann partecipa per la terza volta alla kermesse canora italiana, questa volta portando un brano dal titolo molto immediato, Naturale.

Nel 2020 vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così, l’artista è tornato in gara alla 73° edizione (questa volta tra i Big) con il singolo Terzo Cuore, scritto e prodotto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri.

Naturale parla di un amore altalenante ormai giunto al capolinea che però non smette di far sognare e di immaginarne la possibile evoluzione, anche molto avanti nel tempo (magari dopo 20 anni), con la speranza di potersi lasciare alle spalle tutto il dolore che ci si è procurati reciprocamente.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Naturale di Leo Gassmann

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

Io che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella

Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se

Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale

Cosa ne pensate di Naturale di Leo Gassmann?