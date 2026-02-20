GingerGeneration.it

Leo Gassmann a Sanremo 2026: il testo e il significato di Naturale

Leo Gassmann partecipa per la terza volta alla kermesse canora italiana, questa volta portando un brano dal titolo molto immediato, Naturale.

Nel 2020 vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così, l’artista è tornato in gara alla 73° edizione (questa volta tra i Big) con il singolo Terzo Cuore, scritto e prodotto con  Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri.

Naturale parla di un amore altalenante ormai giunto al capolinea che però non smette di far sognare e di immaginarne la possibile evoluzione, anche molto avanti nel tempo (magari dopo 20 anni), con la speranza di potersi lasciare alle spalle tutto il dolore che ci si è procurati reciprocamente.

Testo Naturale di Leo Gassmann

Stella che non piange mai
Nemmeno quando è sola
Mi scivolava tra le mani
Come dalla bocca una parola
Non so fare le valigie
E lei vuole partire
Io che sognavo strade aperte tra le gallerie
Volevo una casa francese sulle Tuileries
Ma lei odiava i quadri e le piramidi
E noi
Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella che non piange mai
O almeno non con me
Ma abbiam passato cinque estati
In motorino tra i semafori e i tram
Che Roma ad agosto sembra l’Antartide
Una cartolina senza immagine
E quanto amavo le sue guance pallide
Non arrossivano mai
E noi
Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Così, senza volerlo
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella
Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se
Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale

