Leo Gassmann a Sanremo 2026: il testo e il significato di Naturale scritto da Giovanna Codella 20 Febbraio 2026 Leo Gassmann partecipa per la terza volta alla kermesse canora italiana, questa volta portando un brano dal titolo molto immediato, Naturale. Nel 2020 vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così, l’artista è tornato in gara alla 73° edizione (questa volta tra i Big) con il singolo Terzo Cuore, scritto e prodotto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri. Naturale parla di un amore altalenante ormai giunto al capolinea che però non smette di far sognare e di immaginarne la possibile evoluzione, anche molto avanti nel tempo (magari dopo 20 anni), con la speranza di potersi lasciare alle spalle tutto il dolore che ci si è procurati reciprocamente. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Naturale di Leo Gassmann Stella che non piange mai Nemmeno quando è sola Mi scivolava tra le mani Come dalla bocca una parola Non so fare le valigie E lei vuole partire Io che sognavo strade aperte tra le gallerie Volevo una casa francese sulle Tuileries Ma lei odiava i quadri e le piramidi E noi Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale… Ma non vale se ora mi guardi Con quegli occhi lucidi e mi macchi La felpa con il nero dell’eyeliner Tu che sei più bella al naturale Se ci rivedremo tra vent’anni Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale Stella che non piange mai O almeno non con me Ma abbiam passato cinque estati In motorino tra i semafori e i tram Che Roma ad agosto sembra l’Antartide Una cartolina senza immagine E quanto amavo le sue guance pallide Non arrossivano mai E noi Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi E non… Ma non vale se ora mi guardi Con quegli occhi lucidi e mi macchi La felpa con il nero dell’eyeliner Tu che sei più bella al naturale Se ci rivedremo tra vent’anni Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale Stella adesso piange con le amiche e con sua madre Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane Che ci siamo fatti così male, così male, così male Così, senza volerlo Ma non vale se ora mi guardi Con quegli occhi lucidi e mi macchi La felpa con il nero dell’eyeliner Tu che sei più bella Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Cosa ne pensate di Naturale di Leo Gassmann?