GingerGeneration.it

Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: il testo e il significato di I romantici

scritto da Giovanna Codella
i romantici tommaso paradiso

Posato ufficiale Tommaso Paradiso per I romantici. Crediti: Ph. Mattia Guolo

Tommaso Paradiso è al 76° Festival di Sanremo con I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave.

Scritta con Davide Petrella e Davide Simonetta, l’esordio a Sanremo di Tommaso Paradiso è una ballata contemporanea dedicata a sua figlia, sull’importanza dei piccoli gesti che rompono la monotonia e la banalità del quotidiano abbellendolo di preziose ed indelebili emozioni. Nel testo, tra le immagini nostalgiche di ragazzi che giocano a palla per strada, si trova anche l’augurio di spezzare un ciclo di indifferenza tra genitori e figli: “Non farò come ha fatto mio padre, gelido“.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo I romantici di Tommaso Paradiso

Mi sveglio sotto la pioggia che cade
Spero mia figlia sia uguale a sua madre
Bellissima che non so come fa
A stare con uno che di notte accende la televisione,
Sempre lo stesso film, la stessa scena
Col volume a cannone
No, non so come fa
E voglio dirti ti amo prima di decollare
Ti prego non girarti quando scendo le scale
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno che se ne va
Io quando bevo ci credo alle fate
Io non farò come ha fatto mio padre
Gelido
Non so come si fa
Ti darò sempre un bacio prima di partire
Se fumo faccio la doccia prima di dormire
Che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
Come hai fatto tu
Spero che ti arriverà
Davvero una musica dolce
Per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro
Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro
E adesso non c’è nessuno
Non c’è più nessuno
Ma i romantici guardano il cielo
E ci credono davvero
Spero che ti arriverà
Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca
Solo per ricordarmi di noi
Ho il cuore appeso sulla giacca
Ogni volta che parlo di noi
I romantici guardano il cielo
I romantici guardano un treno
Che se ne va

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

I progetti dell’artista

Per il cantautore è un momento di novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato l’album Casa Paradiso, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Lasciamene un po’ e Forse che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati