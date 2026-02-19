Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: il testo e il significato di I romantici scritto da Giovanna Codella 19 Febbraio 2026 Posato ufficiale Tommaso Paradiso per I romantici. Crediti: Ph. Mattia Guolo Tommaso Paradiso è al 76° Festival di Sanremo con I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave. Scritta con Davide Petrella e Davide Simonetta, l’esordio a Sanremo di Tommaso Paradiso è una ballata contemporanea dedicata a sua figlia, sull’importanza dei piccoli gesti che rompono la monotonia e la banalità del quotidiano abbellendolo di preziose ed indelebili emozioni. Nel testo, tra le immagini nostalgiche di ragazzi che giocano a palla per strada, si trova anche l’augurio di spezzare un ciclo di indifferenza tra genitori e figli: “Non farò come ha fatto mio padre, gelido“. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo I romantici di Tommaso Paradiso Mi sveglio sotto la pioggia che cade Spero mia figlia sia uguale a sua madre Bellissima che non so come fa A stare con uno che di notte accende la televisione, Sempre lo stesso film, la stessa scena Col volume a cannone No, non so come fa E voglio dirti ti amo prima di decollare Ti prego non girarti quando scendo le scale Che sarebbe stupendo non rovinare tutto Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto Come hai fatto tu Spero che ti arriverà Davvero una musica dolce Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno che se ne va Io quando bevo ci credo alle fate Io non farò come ha fatto mio padre Gelido Non so come si fa Ti darò sempre un bacio prima di partire Se fumo faccio la doccia prima di dormire Che sarebbe stupendo non rovinare tutto Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto Come hai fatto tu Spero che ti arriverà Davvero una musica dolce Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro E adesso non c’è nessuno Non c’è più nessuno Ma i romantici guardano il cielo E ci credono davvero Spero che ti arriverà Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca Solo per ricordarmi di noi Ho il cuore appeso sulla giacca Ogni volta che parlo di noi I romantici guardano il cielo I romantici guardano un treno Che se ne va (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) I progetti dell’artista Per il cantautore è un momento di novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato l’album Casa Paradiso, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Lasciamene un po’ e Forse che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.