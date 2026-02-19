Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: il testo e il significato di I romantici

Posato ufficiale Tommaso Paradiso per I romantici. Crediti: Ph. Mattia Guolo

Tommaso Paradiso è al 76° Festival di Sanremo con I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave.

Scritta con Davide Petrella e Davide Simonetta, l’esordio a Sanremo di Tommaso Paradiso è una ballata contemporanea dedicata a sua figlia, sull’importanza dei piccoli gesti che rompono la monotonia e la banalità del quotidiano abbellendolo di preziose ed indelebili emozioni. Nel testo, tra le immagini nostalgiche di ragazzi che giocano a palla per strada, si trova anche l’augurio di spezzare un ciclo di indifferenza tra genitori e figli: “Non farò come ha fatto mio padre, gelido“.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo I romantici di Tommaso Paradiso

Mi sveglio sotto la pioggia che cade

Spero mia figlia sia uguale a sua madre

Bellissima che non so come fa

A stare con uno che di notte accende la televisione,

Sempre lo stesso film, la stessa scena

Col volume a cannone

No, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare

Ti prego non girarti quando scendo le scale

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno che se ne va

Io quando bevo ci credo alle fate

Io non farò come ha fatto mio padre

Gelido

Non so come si fa

Ti darò sempre un bacio prima di partire

Se fumo faccio la doccia prima di dormire

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro

E adesso non c’è nessuno

Non c’è più nessuno

Ma i romantici guardano il cielo

E ci credono davvero

Spero che ti arriverà

Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che se ne va

I progetti dell’artista

Per il cantautore è un momento di novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato l’album Casa Paradiso, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Lasciamene un po’ e Forse che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.