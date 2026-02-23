Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: il testo e il significato di Ogni volta che non so volare scritto da Giovanna Codella 23 Febbraio 2026 Posato ufficiale Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti. Crediti: ph. Roberto Graziano Moro Enrico Nigiotti sarà tra gli artisti in gara a Sanremo 2026 segnando il suo quarto ritorno sul palco dell’Ariston, l’ultima con Baciami adesso nel 2020. Ogni volta che non so volare è il titolo con cui ancora una volta porta alla kermesse la sua autenticità, è una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. La musica è stata composta dal cantautore con Fabiano Pagnozzi, mentre il testo è scritto da Nigiotti in collaborazione con Pacifico. La produzione del brano è a cura di Enrico Brun. Il brano farà parte del suo nuovo album che si intitolerà Maledetti Innamorati e verrà pubblicato il 13 marzo da Columbia Records/Sony Music Italy. Dal 23 gennaio ha preso il via Maledetti Innamorati, il tour nei teatri prodotto da A1 Concerti, pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più importanti della sua carriera. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti Tardi Che non è più solo notte Ma anche un po’ mattina Tardi che non mi addormento Chiudo gli occhi appena Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro Il tempo vola maledetto Veloce come un pizzicotto Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi Così dolce e preoccupato Così sempre attento Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso Il tempo vola l’ho già detto Anche in un orologio rotto E mentre fuori scoppia un altro inferno Da qualche parte adesso è già domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di Volare Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo Il tempo corre quanto è stronzo Sorpassa e poi ti ruba il posto E mentre fuori brucia un altro inferno Pochi minuti e poi sarà domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di volare I mostri che c’ho dentro Che mi fanno cadere Questa mania che devi andare solo bene A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo A chi comunque vada mi rimane accanto E se questa vita è un viaggio Meno male siete qui Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare Cosa ne pensate di Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti?