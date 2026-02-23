Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: il testo e il significato di Ogni volta che non so volare

Posato ufficiale Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti. Crediti: ph. Roberto Graziano Moro

Enrico Nigiotti sarà tra gli artisti in gara a Sanremo 2026 segnando il suo quarto ritorno sul palco dell’Ariston, l’ultima con Baciami adesso nel 2020.

Ogni volta che non so volare è il titolo con cui ancora una volta porta alla kermesse la sua autenticità, è una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto.

Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. La musica è stata composta dal cantautore con Fabiano Pagnozzi, mentre il testo è scritto da Nigiotti in collaborazione con Pacifico. La produzione del brano è a cura di Enrico Brun.

Il brano farà parte del suo nuovo album che si intitolerà Maledetti Innamorati e verrà pubblicato il 13 marzo da Columbia Records/Sony Music Italy. Dal 23 gennaio ha preso il via Maledetti Innamorati, il tour nei teatri prodotto da A1 Concerti, pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più importanti della sua carriera.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Cosa ne pensate di Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti?