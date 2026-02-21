Michele Bravi a Sanremo 2026: il testo e il significato di Prima o Poi

S’intitola Prima o poi il brano che Michele Bravi presenta al Festival di Sanremo 2026. Prima o poi è uno sguardo dolce sugli inadeguati e le persone che si sentono fuori posto. Rappresenta proprio quel momento in cui sotto la pioggia arrivi davanti al citofono di casa e non ricordi più quale sia quello giusto.

Il singolo, scritto da Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande, è disponibile in presave al link:Michelebravi.bfan.

A quattro anni dall’ultima partecipazione, il cantautore inaugura così un nuovo capitolo della sua carriera. Originario di Città di Castello (PG), Michele segna un ritorno importante nella kermesse dopo le esperienze del 2017 con Il diario degli errori (quarto posto) e del 2022 con Inverno dei fiori (decimo posto), due singoli che hanno evidenziato la sua sensibilità interpretativa e la capacità di affrontare temi profondi con autenticità e rigore artistico.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Prima o poi di Michele Bravi

Stella che non piange mai

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E ti vorrei citofonare ma

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di

Michele Bravi oltre Sanremo

Nel corso degli anni, l’artista ha costruito un’identità musicale ben riconoscibile, distinguendosi per la cura dei testi, la ricerca vocale e l’impegno nel raccontare le fragilità contemporanee, in particolare quelle legate all’adolescenza e alla salute mentale.

Attualmente impegnato in studio per la realizzazione di un nuovo progetto discografico (M.A.S.T/Believe), Bravi ha calcato il palco dell’Ariston anche come ospite e autore: nel 2018 al fianco di Annalisa e nel 2021 in duetto con Arisa. Un percorso che lo ha consacrato come una delle voci più originali e sensibili della nuova generazione cantautorale italiana.