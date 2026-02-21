Michele Bravi a Sanremo 2026: il testo e il significato di Prima o Poi scritto da Giovanna Codella 21 Febbraio 2026 S’intitola Prima o poi il brano che Michele Bravi presenta al Festival di Sanremo 2026. Prima o poi è uno sguardo dolce sugli inadeguati e le persone che si sentono fuori posto. Rappresenta proprio quel momento in cui sotto la pioggia arrivi davanti al citofono di casa e non ricordi più quale sia quello giusto. Il singolo, scritto da Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande, è disponibile in presave al link:Michelebravi.bfan. A quattro anni dall’ultima partecipazione, il cantautore inaugura così un nuovo capitolo della sua carriera. Originario di Città di Castello (PG), Michele segna un ritorno importante nella kermesse dopo le esperienze del 2017 con Il diario degli errori (quarto posto) e del 2022 con Inverno dei fiori (decimo posto), due singoli che hanno evidenziato la sua sensibilità interpretativa e la capacità di affrontare temi profondi con autenticità e rigore artistico. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Prima o poi di Michele Bravi Stella che non piange mai Lo so fumare a letto è un brutto vizio Piangersi un po’ addosso Poi la notte non dormo mai, mai È vero È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera È che mi manchi da morire E pure il cane non la smette di abbaiare E sarà che ogni volta che ti penso Ricomincio sempre A scorrere le foto fino all’infinito E ridere da solo Pensa tu che scemo E in fondo ancora ci spero Che prima o poi Smetterai Che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Ma guarda casa mia come è ridotta Che non faccio i piatti da una settimana Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa Con il disco di Battisti ancora lì per terra Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca Ogni volta che ti penso Ricomincio sempre A scorrere le foto fino all’infinito E ridere da solo Pensa tu che scemo E in fondo ancora ci spero Che prima o poi Smetterai Che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Se dopo anni non la smetto Sempre a prendermi l’acqua per strada Che non ho l’ombrello nemmeno stasera Tienimi la fronte Ma pensa io che scemo Che non penso che a te E sono sotto casa tua E ti vorrei citofonare ma Ma non so più il tuo nome A forza di chiamarti amore Non so nemmeno adesso più chi sei Ma prima o poi Smetterai che quando accendi la radio Canti solo le canzoni ma degli altri Dovresti vergognarti Che dopo anni non la smetti di mancarmi Se dopo anni non la smetto di (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Michele Bravi oltre Sanremo Nel corso degli anni, l’artista ha costruito un’identità musicale ben riconoscibile, distinguendosi per la cura dei testi, la ricerca vocale e l’impegno nel raccontare le fragilità contemporanee, in particolare quelle legate all’adolescenza e alla salute mentale. Attualmente impegnato in studio per la realizzazione di un nuovo progetto discografico (M.A.S.T/Believe), Bravi ha calcato il palco dell’Ariston anche come ospite e autore: nel 2018 al fianco di Annalisa e nel 2021 in duetto con Arisa. Un percorso che lo ha consacrato come una delle voci più originali e sensibili della nuova generazione cantautorale italiana.