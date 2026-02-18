Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026: il testo e il significato di Male Necessario scritto da Giovanna Codella 18 Febbraio 2026 Posato ufficiale Fedez e Marco Masini per Male Necessario. Crediti:Atlantic Records Italy/Warner Music Italy/DOOM Entertainment Fedez & Marco Masini partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano intitolato Male Necessario. Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto al termine della serata dei duetti. L’incontro tra due generazioni distanti e due percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. Male Necessario è “un piccolo mantra per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche rappresentare delle opportunità” ha dichiarato Fedez quando ha svelato il titolo. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Male Necessario di Fedez & Marco Masini So che in fondo non c’è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai Saranno la parte di te Quella più vulnerabile e spietata Lo sai Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro Lo ammetto però Per altre cicatrici trovo sempre un posto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Dovrei separare l’ego dall’io Ma non siamo fatti per essere fragili Ogni padre inizia come fosse un Dio Ma poi finisce che diventa un alibi La gente pudica giudica Che brutta gente che frequenta Fedez Ma ci si dimentica sempre che Giuda Se la faceva con gente per bene E so che farà male E vorrai cominciare A bere poi fumare Forse per distrazione Se è vero che siamo solo di passaggio Il vero obiettivo non può essere la meta Ma imparare a godersi il viaggio Quando crescerai E non mi chiederai nemmeno più il permesso Si impara vedrai Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Ci ho messo una vita per sentirmi vivo Seguendo la linea sottile di un filo Succederà ciò che deve succedere Anche nel buio si impara a vedere In fondo a tutto il male necessario Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io E ringrazierò il passato E chi mi ha condannato E tutto questo male necessario So che in fondo non c’è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Il significato della canzone Con Male Necessario Fedez & Marco Masini salgono sul palco dell’Ariston per affermare la vulnerabilità e la fragilità ma anche il riscatto nei confronti delle ipocrisie, la voglia di rialzarsi quando si ha toccato il fondo, e una lezione per i propri figli: “I mostri non stanno soltanto sotto al letto”. “Il messaggio di Male necessario è che bisogna avere coraggio e non possiamo perdere la speranza, specialmente nei periodi di grande sopportazione” ha spiegato Marco Masini a TV Sorrisi e Canzoni.