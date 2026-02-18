GingerGeneration.it

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026: il testo e il significato di Male Necessario

scritto da Giovanna Codella
testo male necessario - fedez e marco masini

Posato ufficiale Fedez e Marco Masini per Male Necessario. Crediti:Atlantic Records Italy/Warner Music Italy/DOOM Entertainment

Fedez & Marco Masini partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano intitolato Male Necessario.

Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto al termine della serata dei duetti.

L’incontro tra due generazioni distanti e due percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. Male Necessario è “un piccolo mantra per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche rappresentare delle opportunità” ha dichiarato Fedez quando ha svelato il titolo.

Testo Male Necessario di Fedez & Marco Masini

So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so
I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
Il vero obiettivo non può essere la meta
Ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Ci ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto il male necessario
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
E ringrazierò il passato
E chi mi ha condannato
E tutto questo male necessario
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Il significato della canzone

Con Male Necessario Fedez & Marco Masini salgono sul palco dell’Ariston per affermare la vulnerabilità e la fragilità ma anche il riscatto nei confronti delle ipocrisie, la voglia di rialzarsi quando si ha toccato il fondo, e una lezione per i propri figli: “I mostri non stanno soltanto sotto al letto”.

“Il messaggio di Male necessario è che bisogna avere coraggio e non possiamo perdere la speranza, specialmente nei periodi di grande sopportazione” ha spiegato Marco Masini a TV Sorrisi e Canzoni.

 

