Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il testo e il significato di Per sempre sì scritto da Giovanna Codella 21 Febbraio 2026 Sal Da Vinci torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con Per sempre sì. La canzone mette al centro l’amore e la promessa più importante della vita: il racconto di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. Un amore inteso come scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo. Il brano è stato prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino e scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Per sempre sì di Sal Da Vinci È cominciato tutto quanto dal principio Io che per te ero solo un uomo sconosciuto Poi diventato un re dal cuore innamorato Tu una regina ora vestita in bianco sposa Abbiamo sognato figli in una grande casa E superato tutte le difficoltà Perché un amore, non è amore per la vita Se non ha affrontato la più ripida salita E si accenderà la musica E qui ti aspetterò Il più grande giorno Ti regalerò Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Da qui Sarà per sempre sì So bene che è una grande incognita il futuro Ma insieme a te non mi spaventerà perché Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro Litigare e far l’amore poi che male c’è E si accenderà la musica Per te io canterò Il più grande giorno Ti regalerò Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Da qui Sarà per sempre Sì, soltanto sì Per questi giorni E mille altri ancora Un semplice sì L’eternità è dentro una parola Saremo io e te Per sempre Legati per la vita che Senza te Non vale niente Non ha senso vivere Con la mano sul petto Io te lo prometto Davanti a Dio Saremo io e te Accussì Sarà pe sempe sì (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Sal Da Vinci oltre Sanremo Dopo l’esperienza sanremese, si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica, con un progetto di inediti di prossima uscita attualmente in lavorazione. A partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con Sal Da Vinci – Live Teatri 2026 (organizzato da Vivo Concerti). Un ritorno all’essenza dell’esibizione dal vivo, pensato in una dimensione più intima e raccolta, che segue il grande successo di Stasera che Sera! – Special Edition, lo speciale concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre. Negli ultimi anni la sua musica ha trovato nuova vita anche sulle piattaforme digitali. Grazie alla sua Rossetto e caffè – certificata doppio Disco di Platino e diventata virale nel 2024 su tutti i social – Sal Da Vinci si è imposto nuovamente come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del panorama italiano recente, confermando la sua trasversalità tra generazioni e tradizioni culturali.