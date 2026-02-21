GingerGeneration.it

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il testo e il significato di Per sempre sì

Giovanna Codella
per sempre sì - sal da vinci

Sal Da Vinci torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con Per sempre sì. La canzone mette al centro l’amore e la promessa più importante della vita: il racconto di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. Un amore inteso come scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo. 

Il brano è stato prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino e scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone. 
 
Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Per sempre sì di Sal Da Vinci

È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarà pe sempe sì

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Sal Da Vinci oltre Sanremo

Dopo l’esperienza sanremese, si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica, con un progetto di inediti di prossima uscita attualmente in lavorazione. A partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con Sal Da Vinci – Live Teatri 2026 (organizzato da Vivo Concerti).

Un ritorno all’essenza dell’esibizione dal vivo, pensato in una dimensione più intima e raccolta, che segue il grande successo di Stasera che Sera! – Special Edition, lo speciale concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre.  

Negli ultimi anni la sua musica ha trovato nuova vita anche sulle piattaforme digitali. Grazie alla sua Rossetto e caffè – certificata doppio Disco di Platino e diventata virale nel 2024 su tutti i social – Sal Da Vinci si è imposto nuovamente come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del panorama italiano recente, confermando la sua trasversalità tra generazioni e tradizioni culturali. 





