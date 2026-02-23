Serena Brancale a Sanremo 2026: il testo e il significato di Qui con me

Posato ufficiale Qui con me Serena Brancale. Crediti: ph. Thom Réver

Serena Brancale porta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo Qui con me. Un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con Anema e Core, certificata platino, che ha conquistato pubblico e critica. Un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama italiano.

Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni, l’artista questa volta porta un pezzo molto intimo ed importante di sé. Qui con me è infatti un’accorata lettera alla sua compianta mamma, scomparsa nel 2020 a causa di una malattia, una dedica scritta nella certezza che è ancora al suo fianco, sentendo la sua presenza nelle piccole come nelle grandi cose, una dolorosa rielaborazione che così diventa arte e un dono per l’ascoltatore.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo)

Testo Qui con me di Serena Brancale

C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Cosa ne pensate di Qui con me di Serena Brancale?