J- AX a Sanremo 2026: il testo e il significato di Italia Starter Pack

italia starter pack j-ax

Alessandro Aleotti in arte J-Ax, in versione Johnny Cash “the man in black” calca per la prima volta da solo il palco dell’Ariston (ha già partecipato con Articolo 31 nel 2023) con il brano Italia Starter Pack. Pezzo dalle forti influenze country che mette a nudo le caratteristiche della nostra nazione.

Nel percorso creativo che lo ha condotto a scrivere questo brano, dalle sfumature di un genere finora inesplorato dall’artista, J-AX ha raccontato: “Mi è venuta in mente questa idea guardando un po’ in Internet, dove ci sono tanti meme con questo tema starter pack, ovvero il pacchetto base per appartenere a una categoria. Mi sono chiesto come sarebbe stato il pacchetto base per essere italiano. Il testo è nato così”.

Testo Italia Starter Pack di J-AX

Dice sempre il vecchio del quartiere
Con molti più anni dei denti che ha
Sto paese lo capisci da un cantiere
Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa
Meglio essere fuori che finire dentro
Tutti hanno qualcosa da nascondere
Santi in paradiso non ce n’è al momento
Più che avere fede è meglio un complice
Condividi la password
Che facciamo a metà il Wi-Fi
Canta un coro da stadio
Così sanno chi sei dovunque vai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di c***o sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
Dice l’uomo che mi fa la benza
Che chi guida non deve avere pietà
Sto paese è come con la precedenza
È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha
E
Meno cose sai più sarai contento
Facciamoci una botta di felicità
Qui non si protesta per lo stipendio
Solo per la pizza con l’ananas
Per pagare c’è tempo
Tanto i debiti già ce li hai
Goditi sto momento
Che quando vai mica lo sai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di c**o sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
E ci dicono che siamo disonesti, furbetti
Tutti dei gran figli di mammà
Di leggi sbagliate e di caffè corretti
Ma abbiamo pure dei difetti
E in effetti
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di c***o sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas (del gas)
Italia Starter Pack

(fonte Tv Sorrisi e Canzoni)

Cosa ne pensate di Italia Starter Pack di J-AX?

