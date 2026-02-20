J- AX a Sanremo 2026: il testo e il significato di Italia Starter Pack

Alessandro Aleotti in arte J-Ax, in versione Johnny Cash “the man in black” calca per la prima volta da solo il palco dell’Ariston (ha già partecipato con Articolo 31 nel 2023) con il brano Italia Starter Pack. Pezzo dalle forti influenze country che mette a nudo le caratteristiche della nostra nazione.

Nel percorso creativo che lo ha condotto a scrivere questo brano, dalle sfumature di un genere finora inesplorato dall’artista, J-AX ha raccontato: “Mi è venuta in mente questa idea guardando un po’ in Internet, dove ci sono tanti meme con questo tema starter pack, ovvero il pacchetto base per appartenere a una categoria. Mi sono chiesto come sarebbe stato il pacchetto base per essere italiano. Il testo è nato così”.

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di c***o sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di c**o sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di c***o sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack

