J- AX a Sanremo 2026: il testo e il significato di Italia Starter Pack scritto da Giovanna Codella 20 Febbraio 2026 Alessandro Aleotti in arte J-Ax, in versione Johnny Cash “the man in black” calca per la prima volta da solo il palco dell’Ariston (ha già partecipato con Articolo 31 nel 2023) con il brano Italia Starter Pack. Pezzo dalle forti influenze country che mette a nudo le caratteristiche della nostra nazione. Nel percorso creativo che lo ha condotto a scrivere questo brano, dalle sfumature di un genere finora inesplorato dall’artista, J-AX ha raccontato: “Mi è venuta in mente questa idea guardando un po’ in Internet, dove ci sono tanti meme con questo tema starter pack, ovvero il pacchetto base per appartenere a una categoria. Mi sono chiesto come sarebbe stato il pacchetto base per essere italiano. Il testo è nato così”. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Italia Starter Pack di J-AX Dice sempre il vecchio del quartiere Con molti più anni dei denti che ha Sto paese lo capisci da un cantiere Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa Meglio essere fuori che finire dentro Tutti hanno qualcosa da nascondere Santi in paradiso non ce n’è al momento Più che avere fede è meglio un complice Condividi la password Che facciamo a metà il Wi-Fi Canta un coro da stadio Così sanno chi sei dovunque vai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di c***o sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack Dice l’uomo che mi fa la benza Che chi guida non deve avere pietà Sto paese è come con la precedenza È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha E Meno cose sai più sarai contento Facciamoci una botta di felicità Qui non si protesta per lo stipendio Solo per la pizza con l’ananas Per pagare c’è tempo Tanto i debiti già ce li hai Goditi sto momento Che quando vai mica lo sai Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di c**o sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas Italia Starter Pack E ci dicono che siamo disonesti, furbetti Tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti Ma abbiamo pure dei difetti E in effetti Serve una brutta canzone che fa Pappapparappa Mollare tutto a metà Qui per campare serve un po’ di c***o sempre È vietato ma fa niente Ti passo la canna del gas (del gas) Italia Starter Pack (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Cosa ne pensate di Italia Starter Pack di J-AX?