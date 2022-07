Harry Styles: la possibile scaletta dei concerti in Italia

Harry Styles sarà anche in Italia durante la leg europea del suo Love On Tour. L’artista si esibirà il 25 luglio all’Unipol di Bologna e il 26 al Pala Alpitour di Torino.

Come già saprete, questa tranche del tour è iniziata lo scorso giugno con la tappa a Glasgow (Inghilterra) e procederà fino alla fine di questo mese con l’ultima tappa europea a Lisbona (Portogallo).

A dare qualche anticipazione ci ha pensato Mtv Italia che ha riportato la scaletta del concerto a Berlino che si è tenuto mercoledì 20 luglio.

Si tratta della lista di canzoni che molto probabilmente Harry eseguirà anche da noi, con qualche possibile variazione nell’ordine dei brani.

Nella scaletta troviamo anche i pezzi che compongono il più recente progetto discografico del cantante, Harry’s House, oltre ai successi precedenti tra cui Golden, Adore you, Sign of the times e Watermelon Sugar.

Ecco la possibile scaletta di Harry Styles in Italia

1. Music for a Sushi Restaurant

2. Golden

3. Adore You

4. Daylight

5. Cinema

6. Keep Driving

7. Matilda

8. Boyfriends

9. Lights Up

10. Satellite

11. Canyon Moon

12. Treat People With Kindness

13. What Makes You Beautiful (One Direction)

14. Late Night Talking

15. Love of My Life

16. Sign of the Times

17. Watermelon Sugar

18. Medicine

19. As It Was

20. Kiwi

Dove comprare i biglietti per i concerti sold out

Entrambe le date di Harry Styles in Italia sono ovviamente sold out. C’è però ancora una remota possibilità di partecipare.

Il metodo più sicuro è l’utilizzo della piattaforma Fansale di Ticketone. Ticketone mette infatti a disposizione un servizio con cui chi è in possesso di un biglietto, ma non può più andare al concerto, può rimetterlo in vendita.

Si tratta di è un mercato secondario di rivendita di biglietti, dove il prezzo è sempre uguale al prezzo originale.