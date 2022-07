Harry Styles: ecco il video di Late Night Talking con il testo della canzone

Il video musicale di Late Night Talking di Harry Styles è finalmente arrivato e ne vale davvero la pena guardarlo!

Rivelato ieri dopo mezzogiorno, il nuovo visual mostra Harry che canta la piacevole traccia soft-rock in pigiama e si sdraia in letti diversi e in diversi luoghi, tra cui una galleria d’arte, una strada trafficata, un palcoscenico teatrale e un cielo nuvoloso.

In realtà, il vincitore del Grammy ha anticipato il nuovo video due giorni prima della sua uscita, pubblicando un breve trailer sul suo account Instagram ufficiale.

Lo snippet ha mostrato in anteprima la scena dei titoli di coda del video. Si tratta del momento in cui l’artista è sdraiato e fischia la melodia del brano, mentre scuote i piedi al ritmo della canzone, prima di passare a una seconda ripresa in cui è avvolto in coperte, con indosso un pigiama a pois rosa e sorridente.

Late Night Talking è il secondo singolo estratto dal terzo album in studio da solista, Harry’s House, uscito lo scorso maggio.

È anche il secondo video musicale ufficiale dell’album, a meno che non si consideri il video di Daylight che ha girato con James Corden, nell’appartamento di uno sconosciuto, per il Late Late Show.

Ecco il video di Late Night Talking

Il testo della canzone di Harry Styles

Things haven’t been quite the same,

There’s a haze on the horizon babe,

It’s only been a couple of days and I miss you,

Mmm yeah,

When nothing really goes to plan,

You stub your toe, or break your camera,

I’ll do everything I can to help you through,

If you’re feeling down,

I just wanna make you happier baby,

Wish I was around,

I just wanna make you happier baby,

We’ve been doing all this late night talking,

About anything you want until the morning,

Now you’re in my life,

I can’t get you off my mind,

I’ve never been a fan of change,

But I’d follow you to any place,

If it’s Hollywood or Bishopsgate, I’m coming too,

If you’re feeling down,

I just want to make you happier baby,

Wish I was around,

I just wanna make you happier baby,

We’ve been doing all this late night talking,

About anything you want until the morning,

Now you’re in my life,

I can’t get you off my mind,

Can’t get you off my mind,

Can’t get you off my mind,

I won’t even try,

To get you off my mind,

Get you off my mind,

We’ve been doing all this late night talking,

About anything you want until the morning,

Now you’re in my life,

I can’t get you off my mind,

Can’t get you off my mind,

(All this late night talking),

Can’t get you off my mind,

(All this late night talking),

I won’t even try,

(All this late night talking),

Can’t get you off my,

(All this late night talking),

