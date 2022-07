Novelo pubblica il singolo Quando puoi: “Prendersi in giro è essenziale”

Quando puoi è il nuovo singolo di Novelo, disponibile da mercoledì 20 luglio su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

Il brano consolida la direzione musicale dell’artista, un immaginario legato al mondo sonoro d‘oltreoceano che fonde generi diversi e che il giovane artista ha esplorato nel suo album d’esordio Caro Mostro trovandone una sua personale rivisitazione.

Nel pezzo, caratterizzato da sonorità urban che accompagnano rime dirette e incalzanti, Novelo si racconta con ironia e leggerezza. “Credo che prendersi in giro sia essenziale in questa vita. Era da un pò di tempo che non davo di matto! E sono grato a Jacopo Sinigaglia (BRAIL) per avere reso funky questo concetto.”

Le produzioni, curate da BRAIL, immergono l’ascoltatore nell’immaginario in un perfetto equilibrio di suoni, parole e ritmi.

Ascolta qui Quando puoi

Chi è Novelo: biografia

Anagramma di No Love è Andrea Leone, giovanissimo cantautore napoletano classe ’96.

Dopo il suo esordio con il brano Traccia 3, pubblica diverse tracce su Soundcloud fino ad arrivare al 2019 con l’uscita della sua prima raccolta Aprile. L’anno successivo entra nel roster di Island Records per la quale escono i brani Carriera, Solo Se Non Ti Vedo e Psicologo.

A settembre Novelo firma un accordo di management con Maciste Dischi, già Label di artisti quali Gazzelle, Fulminacci, Mobrici e Giuse The Lizia.

In autunno collabora con Giuse The Lizia nel brano Tipo Fine e pubblica i singoli Illinois e Cos’è che non va che anticipano l’uscita di Caro mostro, il suo album d’esordio. Segue la pubblicazione del brano Oggi se ne va e del singolo Quando puoi per Island Records.