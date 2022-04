Harry Styles – Boyfriends: audio, testo e traduzione del Coachella 2022

Per tutti i fidanzanti del mondo. Harry Styles ha fatto un regalo straordinario ai suoi fan cantando in anteprima la canzone Boyfriends al Coachella 2022. Il brano, che probabilmente sarà incluso nel suo terzo album Harry’s House, è stato suonato per la primissima volta durante il primo weekend del popolare festival californiano, che per l’occasione è stato rinominato Harrychella.

Boyfriends è una ballata struggente che racconta di un rapporto tossico con un tipo di uomo che fa solo giochetti e ti fa soffrire; Harry aveva già pubblicato il primo singolo estratto dal disco, ovvero, As It Was.

Guarda il video della prima esibizione al Coachella di di Boyfriends di Harry Styles:

Testo di Boyfriends:

Boyfriends

They think you’re so easy

They take you for granted

They don’t know they’re just misunderstanding you

You, you’re back at it again

Weaken when you get deep in

He starts secretly drinking

It gets hard to know what he’s thinking

You, love a fool who knows just how to get under your skin

You, you, you still open the door

You’re no closer to him

Now you’re halfway home

Only calling you in, don’t wanna be alone

And you go, why? You don’t know

Boyfriends

Are they just pretending?

They don’t know where it’s heading

And you know the gamеs never ending

You, you lay with him as you stay in a daydrеam

You feel a fool, you’re back at it again

Ooh, ooh

Traduzione di Boyfriends:

Fidanzati

Pensano che tu sia semplice

Ti danno per scontata

Non capiscono che solo non ti stanno capendo

Tu, ci sei di nuovo

Indebolita quando ci sei dentro

lui inizia segretamente a bere

diventa difficile capire cosa pensa

Tu, ami uno sciocco che capisce come innervosirti

Tu, tu, tu apri ancora la porta

Non sei più vicina a lui

Sei quasi a casa

ti chiama, non vuole stare solo

e tu vai, perché? non lo sai

Fidanzati

Fanno solo finta

Non sanno dove andrà a finire?

e che sai che i giochetti non finiscono mai

Tu, tu sei sdraiata accanto a lui mentre sogni ad occhi aperti

ti senti una sciocca, ci sei cascata di nuovo

Ooh, ooh