Billie Eilish: audio, testo e traduzione di TV, la nuova canzone

Billie Eilish ha pubblicato due nuove canzoni acustiche, intitolate TV e The 30th e incluse in un EP chiamato Guitar Songs che arriva dopo quasi un anno esatto dall’album Happier than ever.

Su Instagram, la cantante ha annunciato:

Una piccola sorpresa per voi… DUE NUOVI PEZZI!!! TV e The 30th!!! Queste canzoni significano così tanto per me. Sono così felice che siano vostre. Guitar Songs È DISPONIBILE ORA!!!. Mio fratello Finneas ed io volevamo pubblicare questi brani appena possibile. Quindi eccoli a vostra disposizione, finalmente! Cantare per la prima volta TV in tour è stata un’esperienza incredibile per noi. Abbiamo registrato l’audio della prima sera in cui l’abbiamo cantata a Manchester e l’abbiamo inserito nel brano. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che sento la canzone. Spero amerete questi brani e grazie per permetterci di condividere la nostra musica con voi.

Testo Tv Billie Eilish

I don’t wanna talk right now

I just wanna watch TV

I’ll stay in the pool and drown

So I don’t have to watch you leave

I’ll put on Survivor just to watch somebody suffer

Maybe I should get some sleep

Sinking in the sofa while we all betray each other

What’s the point of anything?

All of my friends are missing again

That’s what happens when you fall in love

You don’t have the time, you leave them all behind

You tell yourself it’s fine, you’re just in love

I don’t know where you are right now

Or did you see me on TV?

I’ll try not to starve myself

Just because you’re mad at me

And I’ll be in denial for at least a little while

What about the plans we made?

The internet’s gone wild watching movie stars on trial

While they’re overturning Roe v. Wade

And all of my friends are missing again

‘Cause that’s what happens when you fall in love

You don’t have the time, you leave them all behind

You tell yourself it’s fine, you’re just in love

And I don’t get along with anyone

Maybe I’m the problem

Maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem

Traduzione Tv Billie Eilish

Non voglio parlare adesso

Voglio solo guardare la TV

Starò in piscina e annegherò

Quindi non devo vederti partire

Sono sopravvissuta solo per vedere qualcuno soffrire

Forse dovrei dormire un po’

Affondare nel divano mentre gli altri si tradiscono a vicenda

Qual è il senso di ogni cosa?

Tutti i miei amici sono scomparsi di nuovo

Ecco cosa succede quando ti innamori

Non hai tempo, te li lasci tutti alle spalle

Dici a te stessa che va bene, sei solo innamorata

Non so dove sei adesso

O mi hai visto in TV?

Cercherò di non morire di fame

Solo perché sei arrabbiato con me

E negherò per almeno un po’

E i piani che abbiamo fatto?

Internet è impazzito guardando le star del cinema sotto processo

Mentre stanno ribaltando Roe v. Wade

E tutti i miei amici sono scomparsi di nuovo

Perché è quello che succede quando ti innamori

Non hai tempo, te li lasci tutti alle spalle

Dici a te stessa che va bene, sei solo innamorata

E non vado d’accordo con nessuno

Forse sono io il problema

Forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse sono io il problema

