Harry Styles – Love on tour: rimandati gli show a Bologna e a Torino

Le date italiane sold out del Love On Tour di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

L’artista multiplatino annuncia oggi la riprogrammazione del suo tour mondiale, con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo.

Styles darà il via al suo tour in 32 città con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno, e 4 stadi in Europa.

Il tour continuerà poi a luglio nel resto d’Europa, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina.

Harry Styles 2022 Love On Tour: calendario

Sabato 11 giugno Glasgow, U.K. Ibrox Stadium (New Show)*

Mercoledì 15 giugno Manchester, U.K. Emirates Old Trafford (New Show)*

Sabato 18 giugno London, U.K. Wembley Stadium Connected by EE (New Show)*

Mercoledì 22 giugno Dublin, Ireland Aviva Stadium (New Show) #

Domenica 26 giugno Hamburg, Germany Volksparkstadion (New Show) ^

Mercoledì 29 giugno Stockholm, Sweden Tele2 Arena (New Show) ^

Venerdì 01 luglio Oslo, Norway Telenor Arena (New Show) ^

Domenica 03 luglio Copenhagen, Denmark Royal Arena (Rescheduled Date)

Martedì 05 luglio Paris, France Accor Arena ^

Giovedì 07 luglio Antwerp, Belgium Sportpaleis (Rescheduled Date) ^

Sabato 09 luglio Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome (Rescheduled Date) ^

Lunedì11 luglio Munich, Germany Olympiahalle (Rescheduled Date) ^

Mercoledì 13 luglio Budapest, Hungary Budapest Arena (Rescheduled Date) ^

Venerdì 15 luglio Prague, Czech Republic O2 Arena (Rescheduled Date) ^

Sabato 16 luglio Vienna, Austria Stadthalle (Rescheduled Date) ^

Lunedì 18 luglio Krakow, Poland Tauron Arena (Rescheduled Date) ^

Mercoledì 20 luglio Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena (Rescheduled Date) ^

Venerdì 22 luglio Cologne, Germany Lanxess Arena (Rescheduled Date) ^

Lunedì 25 luglio Bologna, Italy Unipol Arena (Rescheduled Date) ^

Martedì 26 luglio Turin, Italy Pala Alpitour (Rescheduled Date) ^

Venerdì 29 luglio Madrid, Spain WiZink Center (Rescheduled Date) ^

Domenica 31 luglio Lisbon, Portugal Altice Arena (Rescheduled Date) ^

Domenica 20 novembre Guadalajara, México Arena FVG (Rescheduled Date) ^^

Martedì 22 novembre Monterrey, México Arena Monterrey (Rescheduled Date) ^^

Venerdì 25 novembre Mexico City, México Foro Sol (Rescheduled Date) ^^

Domenica 27 novembre Bogotá, Colombia Parque Salitre Mágico (Rescheduled Date – New Venue)^^

Martedì 29 novembre Lima, Peru Jockey Club (Rescheduled Date) ^^

Giovedì 01 dicembre Santiago, Chile Estadio Bicentenario La Florida (Rescheduled Date – New Venue) ^^

Sabato 03 dicembre Buenos Aires, Argentina Estadio River Plate (Rescheduled Date -New Venue) ^^

Martedì 06 dicembre São Paulo, Brazil Allianz Parque (Rescheduled Date) ^^

Giovedì 08 dicembre Rio De Janeiro, Brazil Área Externa da Jeunesse Arena (Rescheduled Date – New Venue) ^^

Sabato 10 dicembre Curitiba, Brazil Pedreira Paulo Leminski (New Show) ^^

I biglietti delle date italiane di Harry Styles

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice. Per gli spettacoli inglesi sarà presente Mitski, Arlo Parks a Dublino e Koffee in tutti gli show in America Latina.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date. Ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare. Non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto.

Il tour seguirà le misure locali di pubblica sanità come anche i protocolli indetti nelle venue per ciascuno spettacolo. I fan sono esortati a visitare i siti web delle venue locali per conoscere i dettagli e i requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza.