Harry Potter: la serie tv reboot è ufficiale! Ecco tutto quello che sappiamo

HBO ieri sera, dopo la conferenza con gli investitori, ha ufficialmente annunciato alla stampa la serie tv reboot della saga cinematografica di Harry Potter.

Qualche giorno fa era emersa la notizia ma HBO non aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Ieri sera in pompa magna, assieme a tanti altri annunci, la major ha rivelato che su MAX approderà presto una serie tv reboot del franchise cinematografico di Harry Potter. Non si tratta di una serie spin-off ma di un vero e proprio reboot dei film che abbiamo tutti amato. Il cast sarà completamente nuovo, anche se non escludiamo alcuni cameo degli iconici volti cinematografici.

Ecco l’annuncio di HBO: Harry Potter, la serie tv reboot è ufficiale!

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Harry Potter la serie reboot: tutto quello che sappiamo

L’annuncio dell’ufficialità del progetto reboot di Harry Potter è fresco di ieri sera. Le informazioni ufficiali sono poche ma vediamo di scoprirle nei dettagli assieme.

Ogni stagione della serie sarà basata su uno dei libri del franchise e Warner Bros. Discovery ha intenzione di dar vita a una “serie decennale”. Questo non significa che saranno 10 stagioni ma, come poi ammesso anche da HBO, dovrebbero essere 7 stagioni in totale, soltanto che non usciranno ogni anno.

Il cast è sarà interamente nuovo, ovviamente. Non escluderei cameo importanti dalla saga cinematografica. Max produrrà lo show in collaborazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. La Rowling sarà produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. David Heyman (già produttore della saga) è attualmente in trattative per diventarne produttore esecutivo. Ancora non sappiamo quando la serie approderà sul piccolo schermo ma arriverà sicuramente su MAX, la nuova piattaforma di HBO in uscita in America il 23 maggio, in Italia possiamo presumere che vedremo lo show in contemporanea su SKY e Now Tv (se non cambieranno gli accordi nel frattempo).

Sicuramente la serie tv offrirà l’opportunità di approfondire molti aspetti dei romanzi che nei film sono stati trascurati, Warner ha promesso che lo show sarà molto fedele ai testi della Rowling. Al tempo stesso, però, la saga è ancora davvero troppo iconica per essere rimpiazzata e i fan delusi e contrariati sono perfettamente comprensibili.

