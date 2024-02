Harry Potter: la serie tv di Harry Potter ha ora una data d’uscita

La serie tv di Harry Potter ha ora una data d’uscita, o per meglio dire un periodo di rilascio. HBO ha annunciato la line-up del 2024, 2025 ed ha accennato a qualche progetto per il 2026. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla serie tv di Harry Potter.

Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla serie tv

Come saprete è in arrivo la serie tv reboot di Harry Potter, serie che dedicherà ogni stagione ad ogni libro per un totale di sette stagioni, sempre che tutto vada bene. I lavori preparatori sono iniziati ed al momento Warner Bris è in cerca degli showrunner e degli sceneggiatori per la serie ma si sta portando avanti perchè ha fissato un periodo d’uscita per lo show.

Lo show approderà sulla piattaforma streaming di HBO nel 2026 in una data non meglio precisata e J.K Rowling ed il suo staff saranno coinvolti nel progetto.

Il boss di Warner Bros Discovery ha dichiarato di aver incontrato la Rowling e di aver iniziato a discutere con lei in merito alla realizzazione della serie tv. Ancora non so dirvi se fungerà da consulente o sarà attivamente coinvolta nel processo di stesura dello script, da come è andata con animali fantastici credo che affiancherà un team di creativi.

Tra i nomi in lizza per rivestire il ruolo di showrunner principale ci sarebbe quello di Francesca Gardiner, già apprezzata per il suo lavoro su Succession. Ancora però anche Martha Hillier (expecutive producer di The Last Kingdom per Netflix) e altri due candidati che hanno lavorato alla sceneggiatura di Orange is the new black e The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes sono in lizza per il ruolo.

Le riprese della serie inizierebbero nel 2025 e quindi il 2024 verrò destinato alla scrittura dei copioni ed alla scelta del cast che sicuramente sarà decisamente più inclusivo rispetto alla versione cinematografica.

Voi attendete la serie tv di Harry Potter?