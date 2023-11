Dua Lipa: Houdini è la nuova canzone (video, testo e significato)

Oggi, venerdì 10 novembre, la superstar mondiale Dua Lipa è tornata con Houdini, l’attesissimo singolo che introduce l’inizio di un nuovo capitolo.

Il brano segue il suo album di gradissimo successo del 2020, Future Nostalgia, ed è uscito a mezzanotte insieme al video musicale ufficiale.

La canzone è stata scritta da Dua insieme a Kevin Parker dei Tame Impala, un gruppo che ha collaborato in modo determinante alla realizzazione del suo album di prossima uscita.

Il video

Il video di Houdini vede Dua Lipa dopo le prove in una sala da ballo, mentre rivede la sua coreografia sotto luci fluorescenti.

Le luci si riflettono negli specchi della stanza, creando un’illusione ottica mentre l’energia inizia a crescere.

Di seguito, oltre al videoclip, il testo, la traduzione e il significato della nuova canzone dell’artista.

Testo Houdini

Okay

(Mmm)

I come and I go

Tell me all the ways you need me

I’m not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

Time is passin’ like a solar eclipse

See you watchin’ and you blow me a kiss

It’s your moment, baby, don’t let it slip

Come in closer, are you readin’ my lips?

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I’m not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

If you’re good enough, you’ll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Everything you say is soundin’ so sweet (Ah-ah)

But do you practice everything that you preach? (Ah-ah)

I need something that’ll make me believe (Ah-ah)

If you got it, baby, give it to me

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I’m not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I’m not here for long)

Catch me or I go Houdini

If you’re good enough, you’ll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Oh-oh

Ooh

I come and I go

Tell me all the ways you need me (Ooh)

I’m not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I’m not here for long)

Catch me or I go Houdini

Houdini

Catch me or I go Houdini

Traduzione

Va bene

(Mmm)

Vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o vado a Houdini

Il tempo passa come un’eclissi solare

Ci vediamo mentre guardi e mi mandi un bacio

È il tuo momento, tesoro, non lasciartelo scappare

Avvicinati, stai leggendo le mie labbra?

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o vado a Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Tutto quello che dici sembra così dolce (Ah-ah)

Ma metti in pratica tutto ciò che predichi? (Ah ah)

Ho bisogno di qualcosa che mi faccia credere (Ah-ah)

Se l’hai capito, tesoro, dammelo

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o vado a Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Oh, oh

Ooh

Vengo e vado

Dimmi in tutti i modi in cui hai bisogno di me (Ooh)

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o vado a Houdini

Houdini

Prendimi o vado a Houdini

Il significato

Houdini dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo album, come Dua Lipa ha affermato:

“La canzone incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca”.

“Questo brano rappresenta anche le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single… Non vedo l’ora di condividere questa sensazione con i miei fan” ha aggiunto.

Inoltre, la cantautrice ha confessato che si tratta di un pezzo molto ironico, in cui ci si chiede se ne valga davvero la pena prendere in considerazione qualcuno.