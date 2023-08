Barbie The Album – Journey To The Real World di Tame Impala: audio, testo e traduzione

Anche Tame Impala fa parte dell’elenco di artisti di Barbie The Album con la sua canzone originale Journey To The Real World.

L’ album è l’accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta qui il brano

Testo Journey To The Real World di Tame Impala

Somewhere else there is to see

The future is a mystery

I wonder what we’ll see

When we get to

The real world

We’re going to

The real world

The real world

Traduzione

Qualcos’altro c’è da vedere

il futuro è un mistero

io spero che lo vedremo

Quando noi raggiungiamo

Il mondo reale

stiamo per andare a

il mondo reale

il mondo reale