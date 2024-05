Dua Lipa – Whatcha Doing: audio, testo e traduzione

Dua Lipa pubblica il 3 maggio Whatcha Doing, una delle tracce dell’album in studio, Radical Optimism.

Oltre a Illusion, l’album include i brani che hanno inaugurato la nuova era: Houdini e Training Season.

L’audio della canzone

Testo di Whatcha Doing di Dua Lipa

Ooh, na-na-na

Ooh, na-na-na

After midnight

Me and my thoughts alone

There’s a part of me that wants to steal your heart

And a part that tells me “Don’t”

‘Cause I’m no good at givin’ up control

Are you worried that I might do somethin’ wrong?

‘Cause I’m worried that I won’t

But if control is my religion

And I’m headin’ for collision

That’s my 20-20 vision

Please

Whatcha doin’ to me, baby?

I’m scared to death that you might be the one that change me

You’re in my head and now you’re cloudin’ my decisions

Got me headin’ for collision

Whatcha doin’ to me, baby?

Oh, whatcha doin’

In the future

I see you next to me

But I can’t shake the feelin’ that there’s more to life

In the time between

But if control is my religion

And I’m headin’ for collision

That’s my 20-20 vision

Please

Whatcha doin’ to me, baby?

I’m scared to death that you might be the one that change me

You’re in my head and now you’re cloudin’ my decisions

Got me headin’ for collision

Whatcha doin’ to me, baby?

Oh, whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

But if control is my religion

And I’m headin’ for collision

That’s my 20-20 vision

Please

Doin’ whatcha doin’ to me

But if control is my religion

And I’m headin’ for collision

That’s my 20-20 vision

Please

Whatcha doin’ to me, baby?

I’m scared to death that you might be the one that change me

You’re in my head and now you’re cloudin’ my decisions

Got me headin’ for collision

Whatcha doin’ to me, baby?

Oh, whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Ooh, na-na-na

Doin’ whatcha doin’ to me

Traduzione

Ooh, na-na-na

Ooh, na-na-na

Dopo la mezzanotte

Solo io e i miei pensieri

C’è una parte di me che vuole rubarti il cuore

E una parte che mi dice “Non farlo”

Perché non sono brava a rinunciare al controllo

Sei preoccupato che io possa fare qualcosa di sbagliato?

Perché ho paura che non lo farò

Ma se il controllo è la mia religione

E sto andando verso una collisione

Questa è la mia visione 20-20

Per favore

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Ho una paura mortale che tu possa essere quello che mi cambierà

Sei nella mia testa e ora stai offuscando le mie decisioni

Mi ha fatto andare incontro ad una collisione

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Oh, cosa stai facendo?

In futuro

Ti vedo accanto a me

Ma non riesco a liberarmi della sensazione che ci sia di più nella vita

Nel frattempo

Ma se il controllo è la mia religione

E sto andando verso una collisione

Questa è la mia visione 20-20

Per favore

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Ho una paura mortale che tu possa essere quello che mi cambierà

Sei nella mia testa e ora stai offuscando le mie decisioni

Mi ha fatto andare incontro ad una collisione

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Oh, cosa mi stai facendo?

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Ma se il controllo è la mia religione

E sto andando verso una collisione

Questa è la mia visione 20-20

Per favore

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ma se il controllo è la mia religione

E sto andando verso una collisione

Questa è la mia visione 20-20

Per favore

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Ho una paura mortale che tu possa essere quello che mi cambierà

Sei nella mia testa e ora stai offuscando le mie decisioni

Mi ha fatto andare incontro ad una collisione

Cosa mi stai facendo, tesoro?

Oh, cosa mi stai facendo?

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

Ooh, na-na-na

Stai facendo quello che mi stai facendo

