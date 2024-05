Dua Lipa – Maria: audio, testo e traduzione

Dua Lipa pubblica il 3 maggio Maria, una delle tracce del suo terzo album in studio, Radical Optimism.

Oltre a Illusion, l’album include i brani che hanno inaugurato la nuova era: Houdini e Training Season.

L’audio della canzone

Testo di Maria di Dua Lipa

I’ve had love, but his is the deepest, yeah

Says he’ll never leave, he means it too, yeah

Ooh, I owe it to you

He was cold, and now he’s the sweetest, yeah

‘Cause he knows how much there is to lose, yeah

Ooh, I owe it to you

Ooh, I owe it to you

Ooh, I owe it to you

Maria, I know you’re gone

But I feel ya when we’re alone

Even when I’m here in his arms

I know you’re somewhere in his heart

Maria, Maria

I know you’re somewhere in his heart

When love comes young, you take it for granted, yeah

Now he knows certain things you can’t undo, no

Ooh, I owe it to you

Deepest affect always comes from a cause

I’m better too from the ones that I’ve lost

Now he is everything I’d ever want

I wanna thank you for all that you’ve done, oh

Maria, I know you’re gone

But I feel ya when we’re alone

Even when I’m here in his arms

I know you’re somewhere in his heart

Maria, Maria

I know you’re somewhere in his heart

Never thought I could feel this way

Grateful for all the love you gave

Here’s to the lovers that make you change

Maria, Maria, Maria

Maria, I know you’re gone

But I feel ya when we’re alone

Even when I’m here in his arms

I know you’re somewhere in his heart

Oh, Maria, I look in his eyes and I see ya

Time after time

Even when I’m here in his arms

I know you’re somewhere in his heart

Traduzione

Ho avuto amore, ma il suo è il più profondo, sì

Dice che non se ne andrà mai, anche lui lo pensa davvero, sì

Ooh, te lo devo

Aveva freddo e ora è il più dolce, sì

Perché sa quanto c’è da perdere, sì

Ooh, te lo devo

Ooh, te lo devo

Ooh, te lo devo

Maria, so che te ne sei andata

Ma ti sento quando siamo soli

Anche quando sono qui tra le sue braccia

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Maria, Maria

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Quando l’amore arriva giovane, lo dai per scontato, sì

Ora sa che certe cose non puoi annullarle, no

Ooh, te lo devo

L’affetto più profondo deriva sempre da una causa

Anch’io sono migliore rispetto a quelli che ho perso

Ora è tutto ciò che avrei mai desiderato

Voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto, oh

Maria, so che te ne sei andata

Ma ti sento quando siamo soli

Anche quando sono qui tra le sue braccia

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Maria, Maria

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Non avrei mai pensato di potermi sentire in questo modo

Grato per tutto l’amore che hai dato

Brindiamo agli amanti che ti fanno cambiare

Maria, Maria, Maria

Maria, so che te ne sei andata

Ma ti sento quando siamo soli

Anche quando sono qui tra le sue braccia

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Oh, Maria, lo guardo negli occhi e ti vedo

Di volta in volta

Anche quando sono qui tra le sue braccia

So che sei da qualche parte nel suo cuore

Cosa ne pensate di Maria di Dua Lipa?