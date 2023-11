Blanco: Bruciasse il cielo è la nuova canzone (testo)

Ecco il testo di Bruciasse il cielo di Blanco, il singolo che venerdì 10 novembre sancisce il ritorno dell’artista dopo la pubblicazione dell’album Innamorato.

La canzone è stata scritta con il compositore Michelangelo, ormai suo fidato e storico collaboratore, e vede nei crediti anche il dj e produttore Shablo.

Ecco il video ufficiale della canzone

Testo Bruciasse il cielo di Blanco

Vorrei cancellare ogni cosa stasera

Non farmi sentire un’anima in pena

Da sola nel mondo che gira e rigira per te

Ma che poi cade giù

Non li so dimenticare

Tagliano come una lama

Prima i morsi della fame

Ora i mostri della fama

E almeno tu illudimi, illudimi come sai fare tu

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto per dirti che è vero

A me mi hai capito soltanto tu, tu, tu

Via da tutto il veleno, dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Stammi vicino se puoi

Anche se a volte posso cadere nel vino

Sarò come un giardino per te

Calpestami il cuore poi stracciami come un aquilone

E conservami come un gettone

Per quando vorrai una canzone

In più per te

Non li so dimenticare

Tagliano come una lama

Prima i morsi della fame

Ora i mostri della fama

E almeno tu illudimi, illudimi come sai fare tu

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto per dirti che è vero

A me mi hai capito soltanto tu, tu, tu

Via da tutto il veleno, dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Ma quanti ne ho fatti di sbagli

Ma che stronza che parli e poi parli e mi guardi

Voglio solo scoparti

Odio amarti

Ripensarci

Poi mi uccide e vado al manicomio però

Bruciasse il cielo

Bruciasse soltanto per dirti che è vero

A me mi hai capito soltanto tu, tu, tu

Via da tutto il veleno, dal buio più nero

Soltanto tu, tu, tu

Qualcosa faremo

Bruciasse il cielo

Musica

Significato

Il significato del brano ed è una confessione d’amore in cui una persona vede l’altra come una possibilità di salvezza, uno specchio in cui si riflette solo verità.

Blanco è abbandonato all’amore della sua donna che potrebbe fargli qualsiasi cosa, persino riuscire ad illuderlo che il fuoco di questo suo sentimento può essere così forte da “incendiare il cielo“.

Cosa ne pensate del testo di Bruciasse il cielo?