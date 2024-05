Dua Lipa – Anything For Love: audio, testo e traduzione

Dua Lipa pubblica il 3 maggio Anything For Love, una traccia dell’album in studio, Radical Optimism.

Oltre a Illusion, l’album include i brani che hanno inaugurato la nuova era: Houdini e Training Season.

L’audio della canzone

Testo di Anything For Love di Dua Lipa

One more time

Go one more time, make you cry again

I’m just sitting— I’m sitting in the middle of all of you

Argh, this is so intense

Well, Danny insulted liquorice, that’s nice

Okay, alright, let’s do it, let’s put it down

And I’m not interested in a love that gives up so easily

I want a love that’s set on keeping me

When it hurts, we don’t even think to cut it off

And I’m not interested in a heart that doesn’t beat for me

I want a mind that meets me equally

When it’s hard, it won’t ever feel likе it’s too much

Remember whеn

We used to do anything for love?

We’re all so scared of forever

And no one promises always

We’re not perfect together

That means we gotta part ways

Remember when

We used to do anything for love? (Mm-hm)

We’re all terrified of heartbreak

Run at first signs of problems

Make it look way too easy

We’ve all got too many options

Remember when (Remember when)

We used to do anything for love? (Anything for love)

But I’m not interested in a love that gives up so easily

I want a love that’s set on keeping me

When it hurts, we don’t even think to cut it off

Remember when (Remember when)

We used to do anything for love?

Hahaha

I think that’s the one, right?

Alright, cool

Traduzione

Un’altra volta

Vai ancora una volta, fatti piangere ancora

Sono semplicemente seduta… sono seduta in mezzo a tutti voi

Argh, è così intenso

Beh, Danny ha insultato la liquirizia, che carino

Ok, va bene, facciamolo, mettiamolo giù

E non mi interessa un amore che si arrende così facilmente

Voglio un amore deciso a trattenermi

Quando fa male, non pensiamo nemmeno di tagliarlo

E non mi interessa un cuore che non batte per me

Voglio una mente che mi incontri allo stesso modo

Quando è difficile, non ti sembrerà mai troppo

Ricorda quando

Facevamo qualsiasi cosa per amore?

Abbiamo tutti così paura del per sempre

E nessuno promette sempre

Non siamo perfetti insieme

Ciò significa che dobbiamo separarci

Ricordi quando

Facevamo qualsiasi cosa per amore? (Mm-hm)

Siamo tutti terrorizzati dal crepacuore

Corri ai primi segnali di problemi

Fallo sembrare troppo facile

Abbiamo tutti troppe opzioni

Ricorda quando (Ricorda quando)

Facevamo qualsiasi cosa per amore? (Tutto per amore)

Ma non mi interessa un amore che si arrende così facilmente

Voglio un amore deciso a trattenermi

Quando fa male, non pensiamo nemmeno di tagliarlo

Ricorda quando (Ricorda quando)

Facevamo qualsiasi cosa per amore?

Hahaha

Penso che sia quello, giusto?

Va bene, bello

Cosa ne pensate di Anything For Love di Dua Lipa?