Dua Lipa – Training Season: video, testo e traduzione

Dua Lipa è tornata con Training Season. Il singolo è il secondo del suo prossimo album che uscirà quest’anno.

Dopo l’annuncio, Dua ha anche pubblicato il suono da 30 secondi del nuovo singolo, disponibile su TikTok e tutte le altre piattaforme.

Nella copertina di Rolling Stone, recentemente pubblicata, il progetto è stato elogiato come “beatitudine pop”, sottolineando che si tratta di un album “unico e assolutamente Dua Lipa: dance pop sicuro di sé”. Oltre a Training Season, l’album includerà il brano Houdini.

Anteprima della canzone

Testo di Training Season

Are you

Someone that I can give my heart to?

Or just the poison that I’m drawn to?

It can be hard to tell the difference late at night

Play fair

Is that a compass in your nature?

Or are you tricky ‘cause I’ve been there?

And baby, I don’t need to learn that lesson twice

But if you really wanna go there

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I’ve ever known

Whose love feels like a rodеo

Knows just how to take control

When I’m vulnerablе

He’s straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don’t wanna have to show ya

If that ain’t you, then let me know, yeah

‘Cause training season’s over

Need someone to hold me close

Deeper than I’ve ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I’m vulnerable

He’s straight talking to my soul

Conversation overload

‘Cause trainings season’s over

Training season’s over

Traduzione

Sei

Qualcuno a cui posso dare il mio cuore?

O semplicemente il veleno da cui sono attratta?

Può essere difficile notare la differenza a tarda notte

Giocare pulito

È una bussola nella tua natura?

O sei complicato perché ci sono stata?

E tesoro, non ho bisogno di imparare quella lezione due volte

Ma se vuoi davvero andarci

Dovresti saperlo

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembra un rodeo

Sa proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

Sta parlando direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

Mi ha fatto venire le vertigini

Sei qualcuno che può andarci?

Perché non voglio dovertelo mostrare

Se non sei tu, fammelo sapere, sì

Perché la stagione degli allenamenti è finita

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembra un rodeo

Sa proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

Sta parlando direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

Perché la stagione degli allenamenti è finita

La stagione degli allenamenti è finita

Significato della canzone

Parlando di Training Season, Dua Lipa dice: “Ho avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l’ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: ‘LA STAGIONE DEGLI ALLENAMENTI È FINITA’ e, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto”.

E ha aggiunto: “Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando si è assolutamente finito di dire alle persone… agli uomini in particolare in questo caso…come comportarsi bene con te, dall’altro si tratta anche del fatto che la mia stagione di allenamento è finita e che sono cresciuta sotto ogni punto di vista. Non mi sono mai sentita così sicura di me, chiara e forte. E anche se la stagione degli allenamenti non è mai finita per nessuno di noi, si inizia a vedere la bellezza di trovare la persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui sentirti te stessa e qualcuno con cui crescere“.