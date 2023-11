Amici 23: anticipazioni puntata del 12 novembre (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23: oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 12 novembre su Canale 5.

Nel caso in cui non desideriate venire a conoscenza degli spoiler (diramati dalla pagina Gossip.Tv) vi consigliamo di non proseguire con la lettura di quest’articolo.

Le nuove anticipazioni di Amici 23

Gli ospiti e i giudici

Ritorno nello studio della coppia artistica formata da Irama e Rkomi. Arriva anche Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione, insieme all’attrice Maria Esposito per presentare il musical Mare fuori che partirà a dicembre da Napoli e che li vede tra i protagonisti.

Tommaso Paradiso giudica la gara canto e Rossella Brescia quella di ballo.

Giordana Angi, invece, valuta una gara di scrittura a cui partecipano tre cantanti.

Classifiche canto e ballo

Classifica ballo: Dustin, Kumo, Marisol, Gaia, Sofia, Chiara, Nicholas, Elia.

Classifica canto: Lil Jolie, Sarah, Holden, Petit, Mida, Mew, Ayle, Holy e Stella, Matthew.

La gara di scrittura è vinta da Petit che con la sua versione di Parlami ha la meglio su Mida e Holy Francisco.

Perché Simone non c’è

Il ballerino, allievo di Emanuel Lo, ha la maglia sospesa per scelta del suo professore di riferimento ad Amici 23.

Da regolamento, non può partecipare alla gara e in effetti le anticipazioni riportano che non è presente durante la registrazione della puntata.

Compiti e gara ballo

Nel corso della registrazione, il ballerino allievo di Raimondo Todaro, Giovanni, affronta un compito assegnatogli da Emanuel Lo.

Anche in questa puntata c’è una gara ballo su una coreografia che racconta la propria storia.

A vincere questa volta è Kumo con il suo racconto personale dell’incidente in moto, in cui è rimasto coinvolto qualche anno fa. Con la vittoria, il ballerino si aggiudica uno stage a Madrid.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23? Guarderete la puntata su Canale 5 o su Witty tv?

