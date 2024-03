In Heartstopper 3 ci sarà anche Jonathan Bailey. Si, parliamo proprio di Anthony Bridgerton. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla terza stagione della serie tv. Vi avvisiamo che mercoledì Netflix potrebbe annunciare la data d’uscita della serie.

Heartstopper 3: da Jonathan Bailey alla data d’uscita della serie

L’ingresso di Jonathan Bailey nel cast di Heartstopper 3 è una vera sorpresa che nessuno aveva previsto anche se non poteva che essere più perfetto di così. L’attore è membro della comunità LGBTQ+ e non esista a partecipare ad eventi a sostegno dei diritti LGBTQ+.

Inoltre, il personaggio che interpreterà gli calza a pennello! Beiley sarà Jack Maddox, un ricercatore scolastico che affascinerà sia Charlie che Nick. Bailey appare nelle prime immagini dal set con un cartello con i colori della bandiera transgender tra le mani e con un libro firmato dal suo alter ego. Straordinaria è la somiglianza con il Jack Maddox disegnato da Oseman.

Peccato che le foto dell’attore nei panni del personaggio siano state prontamente rimosse dai social, non intendo però per sventare la sorpresa, che ormai è stata svelata.

Quello di Jonathan Bailey non sarà l’unico ingresso importante all’interno della nuova stagione di Hartstopper. Infatti al cast si unisce anche Hayley Atwell (Peggy Carter nella Marvel) nei panni della zia di Nick Diana. Insomma due ingressi davvero notevoli che elevano il cast della serie e rendono le parti degli adulti sempre più interessanti. Vi ricordiamo che la mamma di Nick la interpreta Olivia Colman.

La serie tv debutterà su Netflix entro il 2024 ma non sarà l’ultima stagione. Infatti lo show è stato rinnovato anche per la quarta stagione e non non detto che sarà l’ultima considerato che la Oseman ha scritto ben 6 graphic novel.

Preparatevi ad una stagione più cupa rispetto alle precedenti perchè la salute mentale ed i disturbi alimentari saranno al centro della trama ma è stata definita anche la stagione più sexy.

Netflix ha annunciato che mercoledì 20 marzo durante l’evento Next of Netflix annuncerà novità in merito ad alcuni dei suoi prodotti a marchio UK in arrivo nel 2024 e 2025, tra cui proprio Heartstopper 3. Siamo pronti a scoprire la data d’uscita della nuova stagione della serie Netflix.

