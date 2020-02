Enrico Nigiotti canta Baciami adesso a Sanremo (video e testo)

Baciami adesso è il titolo della canzone che Enrico Nigiotti, cantante toscano ex concorrente di X Factor e Amici, presenta al Festival di Sanremo 2020. La kermesse, vi ricordiamo, si svolge dal 4 all’8 febbraio, è trasmessa da Rai Uno con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus.

Non perderti la nostra video intervista!

Enrico Nigiotti: Anche io ho vissuto la storia di Baciami adesso! | Sanremo 2020

Video dell’esibizione a Sanremo 2020

Sanremo 2020 - Enrico Nigiotti canta "Baciami adesso"

Testo di Baciami adesso di Enrico Nigiotti

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…