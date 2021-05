Senhit e Flo Rida: video, testo e traduzione di Adrenalina| Esc 2021

Senhit è stata scelta da San Marino per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Adrenalina, in collaborazione con Flo Rida.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Adrenalina di Senhit!

Senhit - Adrenalina - San Marino 🇸🇲 - Official Music Video - Eurovision 2021

Testo

[Verse 1: Senhit] I’m burning up with afflictionCome gimme your full attentionI want you to tame my fire nowWoah-oh-oh-oh-ohCan’t move without your eyes on meIt’s like my body’s yours onlySo baby, don’t leave me lonely nowWoah-oh-oh-oh-oh [Chorus: Senhit] We’re like fire and gasolineCome and light it up with meSo high on adrenalineYou’re my adrenalinaJust one touch and I’ll igniteI’m a flame, I’m dynamiteSo high on adrenalineYou’re my adrenalina [Post-Chorus: Senhit] Adrenalina [Verse 2: Senhit] Oh-oh-oh, this place so fancyLet’s go and light up this cityYou’re close enough, but I need you closerWoah-oh-oh-oh-ohYou got me to this point, don’t let goNo, I’m not lеavin’, not without youYou know, and you know I know, oh-ohYou know I know (Woah-oh-oh-oh-oh)[Chorus: Senhit] We’re like firе and gasolineCome and light it up with meSo high on adrenalineYou’re my adrenalinaJust one touch and I’ll igniteI’m a flame, I’m dynamiteSo high on adrenalineYou’re my adrenalina [Post-Chorus: Senhit, Flo Rida] Adrenalina (Adrenalina)Flo Rida, Senhit, got adrenalina [Verse 3: Flo Rida] Step in the party ’cause she know to do my body like hot coalsGasoline, kerosene, stop, drop, rollI can’t blame it on the stove911 when she comin’ down the poleYeah, we like flames when we touch, can’t get enoughWe get ignited, so excited, you can feel the rushLike cloud fire, more fire when we in the clubPut out my lighter, got the heat, she got me burnin’ upWoah, so hot, look at it steam upWe got the blaze, so we in inferno when we team upHot spot, hot girl, have you seen her?We up in smoke, fireworks, adrenalina[Chorus: Senhit] AdrenalinaWe’re like fire and gasolineCome and light it up with meSo high on adrenalineYou’re my adrenalina (Adrenalina)Just one touch and I’ll igniteI’m a flame, I’m dynamiteSo high on adrenalineYou’re my adrenalina [Post-Chorus: Senhit] Adrenalina-na-naAdrenalina (Adrenalina) [Outro: Senhit] Just one touch and I’ll igniteI’m a flame, I’m dynamiteSo high on adrenalineYou’re my adrenalina

Traduzione

sto bruciando di afflizione

vieni e dammi un po’ di attenzione

voglio che tu addomestichi il mio fuoco adesso

woah oh oh oh

non posso muovermi senza i tuoi occhi su di me

è come se il mio corpo fosse soltanto tuo

quindi tesoro, non lasciarmi sola ora

woah oh oh oh

siamo come fuoco e benzina

vieni e accenditi con me

così alto in adrelina

tu sei la mia adrenalina

solo un tocco e io mi accenderò

sono una fiamma, sono dinamite

così alto il livello di adrenalina

sei la mia adrenalina

adrenalina

oh oh oh questo luogo è così bello

andiamo e accendiamo la città

sei vicino abbastanza, ma ho bisogno che tu sia più vicino

woah oh oh oh

mi porti al punto, non lasciare andare

no, non me ne sto andando, non senza di te

tu sai, e tu sai che io so, oh oh

tu sai che io so (woah oh oh oh)

woah oh oh oh

siamo come fuoco e benzina

vieni e accenditi con me

così alto in adrelina

tu sei la mia adrenalina

solo un tocco e io mi accenderò

sono una fiamma, sono dinamite

così alto il livello di adrenalina

sei la mia adrenalina

Flo Rida, Senhit, ha l’adrenalina

entro nella festa perché lei sa che il mio corp0 è caldo come carboni ardenti

benzina, kerosene, fermati, buttati a terra, rotola

non posso dare la colpa alle posate

911 quando arriva sul palo

yeah abbiamo le fiamme e quando ci tocchiamo, non ne abbiamo abbastanza

ci facciamo accendere, siamo così eccitati, puoi sentire il brivido

come una nuvola di fuoco, più fuoco quando entriamo in discoteca

tiro fuori il mio accendino, ho il calore, lei mi fa bruciare

woah, così caldo, guardalo mentre fa uscire il vapore

abbiamo la fiamma, così siamo all’inferno quando stiamo insieme

un punto caldo, ragazza calda, l’hai vista?

siamo in mezzo al fumo, ai fuochi d’artificio, adrenalina

adrenalina

siamo come fuoco e benzina

vieni e accenditi con me

così alto in adrelina

tu sei la mia adrenalina

solo un tocco e io mi accenderò

sono una fiamma, sono dinamite

così alto il livello di adrenalina

sei la mia adrenalina

adrenalina-na na

adrenalina (adrenalina)

basta un tocco e mi accendo

sono una fiamma, sono dinamite

ho un alto livello di adrenalina

sei la mia adrenalina