Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con Per sempre si

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. Il cantante partenopeo, che ha conquistato il pubblico dell’Ariston sin dalla prima esibizione con la sua romantica Per sempre si, ha alzato il premio più importante della musica italiana. Al secondo posto Sayf ed al terzo DitonellaPiaga, seguiti da Arisa e Fedez e Masini, che completano la cinquina di testa con il quarto e quinto posto.

“Questo premio va a Napoli. Io non sto capendo niente” ha detto Sal Da Vinci tra lacrime e stupore.

La classifica finale di Sanremo 2026:

Sal Da Vinci, Per sempre sì Sayf, Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga, Che fastidio! Arisa, Magica favola Fedez & Masini, Male necessario Nayt, Prima che Fulminacci, Stupida sfortuna Ermal Meta, Stella stellina Serena Brancale, Qui con me Tommaso Paradiso, I romantici LDA & Aka 7even, Poesie clandestine Luchè, Labirinto Bambole di pezza, Resta con me Levante, Sei tu J-Ax, Italia starter pack Tredici Pietro, Uomo che cade Samurai Jay, Ossessione Raf, Ora e per sempre Malika Ayane, Animali notturni Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta Michele Bravi, Prima o poi Francesco Renga, Il meglio di me Patty Pravo, Opera Chiello, Ti penso sempre Elettra Lamborghini, Voilà Dargen D’Amico, Ai Ai Leo Gassmann, Naturale Mara Sattei, Le cose che non sai di me Eddie Brock, Avvoltoi

Chi è Sal Da Vinci:

Nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci, Sal ha respirato il teatro come lingua madre, sviluppando un equilibrio raro tra tradizione e modernità, tra melodie senza tempo e contaminazioni contemporanee. La scena è la sua casa, il luogo dove trasformare ogni progetto in esperienza viva e condivisa.

Il ritorno a Sanremo 2026 suggella idealmente questi due anni di straordinari successi, tra cui picca Rossetto e caffè, chiudendo un capitolo che può essere letto come una vera favola contemporanea: la favola di un artista che, senza mai smarrire il cuore, ha saputo trasformare ogni palco in un universo possibile e ogni canzone in un racconto indimenticabile.

La partecipazione al Festival rappresenta il coronamento di un biennio straordinario. Lo scorso 6 settembre Sal Da Vinci ha celebrato la sua lunga carriera con il concerto-evento “Stasera che Sera! – Special Edition”in Piazza del Plebiscito, trasformando la piazza simbolo di Napoli in un teatro a cielo aperto. Un’esperienza memorabile, emotivamente intensa, che ha confermato la sua capacità unica di fondere spettacolo, musica e poesia, parlando a pubblici di tutte le età.