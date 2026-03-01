GingerGeneration.it

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 con Per sempre si

scritto da Laura Boni
per sempre sì - sal da vinci

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. Il cantante partenopeo, che ha conquistato il pubblico dell’Ariston sin dalla prima esibizione con la sua romantica Per sempre si, ha alzato il premio più importante della musica italiana. Al secondo posto Sayf ed al terzo DitonellaPiaga, seguiti da Arisa e Fedez e Masini, che completano la cinquina di testa con il quarto e quinto posto.

Questo premio va a Napoli. Io non sto capendo niente” ha detto Sal Da Vinci tra lacrime e stupore.

La classifica finale di Sanremo 2026:

  1. Sal Da Vinci, Per sempre sì
  2. Sayf, Tu mi piaci tanto
  3. Ditonellapiaga, Che fastidio!
  4. Arisa, Magica favola
  5. Fedez & Masini, Male necessario
  6. Nayt, Prima che
  7. Fulminacci, Stupida sfortuna
  8. Ermal Meta, Stella stellina
  9. Serena Brancale, Qui con me
  10. Tommaso Paradiso, I romantici
  11. LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
  12. Luchè, Labirinto
  13. Bambole di pezza, Resta con me
  14. Levante, Sei tu
  15. J-Ax, Italia starter pack
  16. Tredici Pietro, Uomo che cade
  17. Samurai Jay, Ossessione
  18. Raf, Ora e per sempre
  19. Malika Ayane, Animali notturni
  20. Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
  21. Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
  22. Michele Bravi, Prima o poi
  23. Francesco Renga, Il meglio di me
  24. Patty Pravo, Opera
  25. Chiello, Ti penso sempre
  26. Elettra Lamborghini, Voilà
  27. Dargen D’Amico, Ai Ai
  28. Leo Gassmann, Naturale
  29. Mara Sattei, Le cose che non sai di me
  30. Eddie Brock, Avvoltoi

Chi è Sal Da Vinci:

Nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci, Sal ha respirato il teatro come lingua madre, sviluppando un equilibrio raro tra tradizione e modernità, tra melodie senza tempo e contaminazioni contemporanee. La scena è la sua casa, il luogo dove trasformare ogni progetto in esperienza viva e condivisa.

Il ritorno a Sanremo 2026 suggella idealmente questi due anni di straordinari successi, tra cui picca Rossetto e caffè, chiudendo un capitolo che può essere letto come una vera favola contemporanea: la favola di un artista che, senza mai smarrire il cuore, ha saputo trasformare ogni palco in un universo possibile e ogni canzone in un racconto indimenticabile.

La partecipazione al Festival rappresenta il coronamento di un biennio straordinario. Lo scorso 6 settembre Sal Da Vinci ha celebrato la sua lunga carriera con il concerto-evento “Stasera che Sera! – Special Edition”in Piazza del Plebiscito, trasformando la piazza simbolo di Napoli in un teatro a cielo aperto. Un’esperienza memorabile, emotivamente intensa, che ha confermato la sua capacità unica di fondere spettacolo, musica e poesia, parlando a pubblici di tutte le età.

