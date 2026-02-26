Arisa a Sanremo 2026: il testo e il significato di Magica favola scritto da Giovanna Codella 26 Febbraio 2026 Arisa partecipa Festival di Sanremo 2026 con una canzone dal titolo che fa sognare, Magica Favola. La cantautrice lucana torna al Festival dopo 8 partecipazioni in gara con 2 vittorie e un posizionamento al secondo posto e a 10 anni dalla sua conduzione con Carlo Conti. Il suo brano in gara è un’autobiografia che parte dai giochi da bambina con le sue bambole e, passando per i primi amori e il rapporto con i genitori, prosegue fino al realizzarsi della sua carriera musicale. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Magica Favola di Arisa A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione Che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca Forse sono solo stanca Fuori già si è fatta l’alba C’era una volta l’oceano Io navigavo con te C’era la luna nel cielo Una notte che non ho paura nemmeno di me A trent’anni tutti mi dicevano che bella la tua voce A quaranta voglio solamente ritrovare un po’ di pace Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre Mentre un’altra stella cade Nel romantico disordine C’era una volta l’oceano Io navigavo con te C’era la luna nel cielo Una notte che non ho paura nemmeno di me C’era una volta il mistero Ti innamoravi di me Non c’era il bianco né il nero Ma l’arcobaleno più bello che c’è Io mi perdo tra le onde Con il sole che piano si accende E il passato diventa presente La bambina ritorna innocente Chiudi gli occhi amore O ti presto gli occhiali da sole Che per oggi la vita è una piccola magica favola C’era una volta l’oceano Io navigavo con te Non c’è più bianco né nero Ma l’arcobaleno più grande che c’è C’è l’arcobaleno qui dentro di me Cosa ne pensate di Magica favola di Arisa?