Arisa a Sanremo 2026: il testo e il significato di Magica favola

scritto da Giovanna Codella
magica favola - arisa

Arisa partecipa Festival di Sanremo 2026 con una canzone dal titolo che fa sognare, Magica Favola.

La cantautrice lucana torna al Festival dopo 8 partecipazioni in gara con 2 vittorie e un posizionamento al secondo posto e a 10 anni dalla sua conduzione con Carlo Conti. Il suo brano in gara è un’autobiografia che parte dai giochi da bambina con le sue bambole e, passando per i primi amori e il rapporto con i genitori, prosegue fino al realizzarsi della sua carriera musicale.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 

Testo Magica Favola di Arisa 

A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore
A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore
Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione
Che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore
Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta
Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa
Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca
Forse sono solo stanca
Fuori già si è fatta l’alba
C’era una volta l’oceano
Io navigavo con te
C’era la luna nel cielo
Una notte che non ho paura nemmeno di me
A trent’anni tutti mi dicevano che bella la tua voce
A quaranta voglio solamente ritrovare un po’ di pace
Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre
Mentre un’altra stella cade
Nel romantico disordine
C’era una volta l’oceano
Io navigavo con te
C’era la luna nel cielo
Una notte che non ho paura nemmeno di me
C’era una volta il mistero
Ti innamoravi di me
Non c’era il bianco né il nero
Ma l’arcobaleno più bello che c’è
Io mi perdo tra le onde
Con il sole che piano si accende
E il passato diventa presente
La bambina ritorna innocente
Chiudi gli occhi amore
O ti presto gli occhiali da sole
Che per oggi la vita è una piccola magica favola
C’era una volta l’oceano
Io navigavo con te
Non c’è più bianco né nero
Ma l’arcobaleno più grande che c’è
C’è l’arcobaleno qui dentro di me

Cosa ne pensate di Magica favola di Arisa?

