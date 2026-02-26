Maria Antonietta & Colombre: il testo e il significato di La felicità e basta scritto da Giovanna Codella 26 Febbraio 2026 Maria Antonietta & Colombre sono per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, un debutto all’Ariston che segna una nuova tappa fondamentale del loro percorso artistico. La felicità e basta è un pezzo spensierato (scritto in cucina) ma solo in apparenza e che riflette un desiderio di fuggire, riprendendosi quella felicità che è stata ostacolata dalle illusioni e dal bisogno di apparire. Il messaggio del brano è che la felicità è un diritto che appartiene ad ognuno, indistintamente, per il semplice fatto di esistere e non è il premio al termine di una competizione o di una gara con gli altri. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre È più facile perdonarci, Se tieni a mente siamo tutti debuttanti. “Sii te stessa e andrà tutto bene”, Diceva la supermodella con la pelle splendida. Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi, E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli. Da quella chaise longue di pelle bianca La tua vita non ti stanca. Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli La colpa non è nostra, non sono i nostri errori, Non è così… (I love you baby) Non posso arrendermi. (I love you baby) Passo a prenderti. Baby, facciamo insieme una rapina, baby, Per riprenderci tutta la nostra vita. Che cosa credi? Credo che la felicità Ce la prendiamo e basta. Ce la prendiamo e basta. È più facile se siamo insieme, Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!” Come diceva quella popstar sorridente in Valentino. E a volte mi sento molto stanca, E non riesco a tenere la testa alta. Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli La colpa non è nostra, non sono i nostri errori, Non è così… (I love you baby) Passo a prenderti. Baby, facciamo insieme una rapina, baby, Per riprenderci tutta la nostra vita. Che cosa credi? Credo che la felicità Ce la prendiamo e basta. Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby Scappiamo questo sabato mattina. Che cosa credi? Credo che la felicità Ce la prendiamo e basta. Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni. Baby, facciamo insieme una rapina, baby, Per riprenderci tutta la nostra vita. Che cosa credi? Credo che la felicità, Ce la prendiamo e basta. Baby, dalla tristezza che è infinita, baby Scappiamo questo sabato mattina. Che cosa credi? Credo che la felicità, Ce la prendiamo e basta. Baby, Siamo ancora in piedi. Credo che la felicità, Ce la prendiamo e basta. Ce la prendiamo e basta.