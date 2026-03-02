GingerGeneration.it

Sayf a Sanremo 2026: video e testo di Tu mi piaci tanto

scritto da Giovanna Codella
tu mi piaci tanto - sayf

Tu Mi Piaci Tanto è il brano che Sayf porta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Il brano, che oscilla tra rap e pop, è solo apparentemente leggero e spensierato perché dietro la facciata di una dedica d’amore si nasconde un’ironia sulla società italiana e sulle sue contraddizioni. Il pezzo contiene infatti delle citazioni ad eventi storici che invitano a riflettere tra cui la morte di Luigi Tenco, avvenuta proprio a Sanremo nel 1967, e contiene dei riferimenti al vissuto personale dell’artista, i cui genitori di due culture molto diverse hanno divorziato quando lui aveva nove anni.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Tu Mi Piaci Tanto Sayf

Tu, figlio di un muratore
L’Emilia che si allaga
E la Liguria pure
E intanto che si ride
E che si fa l’amore
Le tue tasse vanno spese
In un hotel a ore
Io,
Amando a modo mio
Ho sbagliato tante cose
E tante mode non le seguo
Io,
Amando a modo mio
Avrei voluto darti
Meno cuore, amore mio
E allora
Corri contro il tempo
Che il denaro non ti aspetta
E cosa vuoi che sia la fretta
Su una macchina che scheggia
E non mi vedrai alla finestra
A farti una serenata
Perché il mondo non si ferma
Ma non ho fiato più
Rallenta
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
“L’Italia è il paese che amo”
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio
Schiaccerò quelli degli altri
Così giocherà da solo
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
Ho fatto una canzonetta
È un fiore su una camionetta
E le botte delle piazze
Le dimentichiamo
Ho fatto una canzonetta
Spero che non vi spaventi
Che possiamo ripartire
Tutti a mano, a mano
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto

Chi è Sayf (biografia)

Artista italo-tunisino nato a Genova e classe 1999, all’anagrafe Adam Sayf Viacava, porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, avendo padre italiano e madre tunisina.

Astro nascente della nuova scena genovese, ha imparato a  suonare la tromba sin dalla giovanissima età, è l’unico artista italiano selezionato da VEVO per il programma DSCVR Artists to Watch 2026 che quest’anno ha riunito 19 talenti del panorama mondiale.

Inoltre, è stato scelto da Spotify Italia per RADAR 2025, la playlist dedicata agli artisti emergenti da tenere d’occhio.

Molto intensa anche l’attività live: protagonista di due concerti sold out in Santeria Toscana a Milano ad aprile 2025, in estate ha registrato il tutto esaurito per le date del SANTISSIMA FEST a Genova, il festival musicale da lui creato, oltre ad essersi esibito sui palchi di San Siro e del Teatro Arcimboldi di Milano per cantare live Sto bene al mare insieme a Marco Mengoni e Rkomi.

Il 7 novembre è uscito il suo nuovo singolo MONEY, in collaborazione con due pesi massimi della scena rap: Artie 5ive e Guè.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati