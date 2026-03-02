Sayf a Sanremo 2026: video e testo di Tu mi piaci tanto

Tu Mi Piaci Tanto è il brano che Sayf porta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Il brano, che oscilla tra rap e pop, è solo apparentemente leggero e spensierato perché dietro la facciata di una dedica d’amore si nasconde un’ironia sulla società italiana e sulle sue contraddizioni. Il pezzo contiene infatti delle citazioni ad eventi storici che invitano a riflettere tra cui la morte di Luigi Tenco, avvenuta proprio a Sanremo nel 1967, e contiene dei riferimenti al vissuto personale dell’artista, i cui genitori di due culture molto diverse hanno divorziato quando lui aveva nove anni.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Tu Mi Piaci Tanto Sayf

Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

Io,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo

Io,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’Italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

Chi è Sayf (biografia)

Artista italo-tunisino nato a Genova e classe 1999, all’anagrafe Adam Sayf Viacava, porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, avendo padre italiano e madre tunisina.

Astro nascente della nuova scena genovese, ha imparato a suonare la tromba sin dalla giovanissima età, è l’unico artista italiano selezionato da VEVO per il programma DSCVR Artists to Watch 2026 che quest’anno ha riunito 19 talenti del panorama mondiale.

Inoltre, è stato scelto da Spotify Italia per RADAR 2025, la playlist dedicata agli artisti emergenti da tenere d’occhio.

Molto intensa anche l’attività live: protagonista di due concerti sold out in Santeria Toscana a Milano ad aprile 2025, in estate ha registrato il tutto esaurito per le date del SANTISSIMA FEST a Genova, il festival musicale da lui creato, oltre ad essersi esibito sui palchi di San Siro e del Teatro Arcimboldi di Milano per cantare live Sto bene al mare insieme a Marco Mengoni e Rkomi.

Il 7 novembre è uscito il suo nuovo singolo MONEY, in collaborazione con due pesi massimi della scena rap: Artie 5ive e Guè.