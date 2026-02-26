Malika Ayane: il testo e il significato di Animali Notturni scritto da Giovanna Codella 26 Febbraio 2026 Malika Ayane, torna in gara a Sanremo nel 2026. Il brano con cui partecipa al Festival, per la quinta volta, è intitolato Animali Notturni e parla di un amore che cerca di trovare la sua dimensione più primitiva, un sentimento maturo ma non scontato che viene raccontato con suggestioni ritmate, percussioni tribali e chitarre funky. La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 Testo Animali Notturni di Malika Ayane Siamo tutti in pace con i sensi degli altri Con i nostri invece non sappiamo che farci Ed io che resto qui a perdermi A parlare di te Anche nei vicoli, vicinissimi Non riusciamo a trovarci E vorrei sapere cosa fai Ma non è male questa nostalgia, lo sai Che ci perdoniamo sempre E siamo sconosciuti per la gente Che non ci capirà mai Lo vedi, io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Io e te Facciamo paura Troviamo una scusa Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina E guardare l’alba come fosse la prima Addormentiamoci davanti a un film Se vuoi dormire con me Quando mi guardi fai voragini Ed io non mi difendo più Fuori è pieno di persone, ma lo sai Che nessuno ci capirà mai Lo vedi, io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Io e te Facciamo paura Troviamo una scusa Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Ti giuro che non so più Come dirtelo Ma appena tu te ne vai Manca ossigeno Il cielo è bellissimo Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque Non serve sia lontanissimo Per scomparire Che dire Ignora la parola fine Che non so più a chi appartengo se vai via Io e te La strada è una giungla Puntiamo alla luna Come animali notturni Cosa ne pensate di Animali notturni di Malika Ayane?