Malika Ayane: il testo e il significato di Animali Notturni

Malika Ayane, torna in gara a Sanremo nel 2026. Il brano con cui partecipa al Festival, per la quinta volta, è intitolato Animali Notturni e parla di un amore che cerca di trovare la sua dimensione più primitiva, un sentimento maturo ma non scontato che viene raccontato con suggestioni ritmate, percussioni tribali e chitarre funky. La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Animali Notturni di Malika Ayane

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

